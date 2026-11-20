Il Decreto Scuola supera il primo passaggio parlamentare e apre la strada a una serie di novità che interessano docenti, personale ATA, studenti e famiglie. Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, che passa ora all’esame della Camera dei Deputati per la conversione definitiva, attesa entro il 29 novembre.

Tra le misure più significative figura il ritorno strutturale di una sorta di doppio canale di reclutamento, con la possibilità di assumere docenti anche dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Una novità attesa da anni dal mondo sindacale, ma che ha già suscitato valutazioni differenti sulla sua effettiva capacità di ridurre il precariato.

D’Aprile: “Senza interventi sugli organici non si risolve il precariato”

“Accogliamo favorevolmente l’apertura alle assunzioni dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) anche su posto comune. Si tratta di una proposta che la UIL Scuola sostiene da anni e che abbiamo avanzato in tutte le sedi istituzionali. Il provvedimento presenta, tuttavia, criticità che rischiano di limitarne fortemente l’efficacia nel contrasto al precariato. Non basta ampliare i canali di reclutamento se non si interviene sui posti su cui poter assumere”.

Così Giuseppe D’Aprile, Segretario generale della UIL Scuola, commenta il via libera in Senato all’emendamento sul reclutamento previsto dal decreto Scuola.

“Il vincolo provinciale rischia di lasciare da una parte docenti abilitati e specializzati senza contratto a tempo indeterminato, dall’altra cattedre vacanti. Occorre consentire ai docenti, su base volontaria, di candidarsi anche in altre province per i posti residui.

Il nodo principale resta però quello degli organici. Migliaia di posti, pur rispondendo a esigenze permanenti delle scuole, vengono coperti ogni anno con supplenze. È quanto accade anche sul sostegno con i posti in deroga.

Non si può continuare a considerare temporaneo un fabbisogno che si ripresenta puntualmente ogni anno. Senza la trasformazione dei posti di organico di fatto in organico di diritto, il provvedimento rischia di essere l’ennesima occasione mancata per contrastare il precariato e garantire la continuità didattica agli studenti”, conclude D’Aprile.