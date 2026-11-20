Dal palco di piazza Santi Apostoli a Roma, per lo sciopero del 20 novembre, il coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams, Vito Carlo Castellana, ha attaccato le politiche sulla scuola. Nella manifestazione di questa mattina ha denunciato trent’anni di abbandono dell’istruzione statale e chiesto più risorse per la scuola e meno per le armi.

“Non è una piazza partitica”

Castellana ha respinto l’etichetta politica data alla protesta. “Oggi siamo qui per uno sciopero e una manifestazione che non è partitica. O meglio, se c’è un partito, è il partito della scuola, della scuola pubblica statale”, ha detto. Per il coordinatore, la scuola è dimenticata da 30 anni e i problemi, invece di risolversi, “si sono incancreniti”.

Stipendi bassi e 300mila precari

Il primo nodo sono gli stipendi: nella scuola sono, a parità di titolo di studio, circa il 30% inferiori rispetto al resto del pubblico impiego. Poi il precariato, con 300mila precari tra docenti e personale Ata. “Parlano di tagli per la denatalità, ma se abbiamo 300mila precari forse qualcosa non funziona”, ha osservato Castellana, aggiungendo che il precariato viene usato “come bancomat”. Nel mirino anche la sicurezza, giudicata largamente insufficiente sia per lo stato delle strutture sia per le continue aggressioni.

“Meno armi, più cultura”

Sulla legge di bilancio, il giudizio è netto: “Tanti spot, tanta propaganda, ma la realtà è che c’è zero, zero”. Per Castellana è giusto protestare e far capire all’opinione pubblica che investire nel futuro del Paese significa dare più risorse alla scuola e meno agli armamenti. La chiusura è un appello: “L’unica vera arma è quella della testa, dell’intelligenza, della cultura”.