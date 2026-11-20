Indice La politica si divide

Il decreto Scuola supera l’esame del Senato e si avvicina alla conversione definitiva in legge. Nella seduta del 19 novembre 2026, Palazzo Madama ha approvato il provvedimento con 80 voti favorevoli, 46 contrari e un’astensione. Il testo passa ora alla Camera dei deputati, dove dovrà ottenere il via libera definitivo entro il 29 novembre.

Tra le novità introdotte durante l’esame parlamentare figura un emendamento, presentato da Fratelli d’Italia, che interviene sul costo dei libri di testo, prevedendo l’obbligo per gli editori di rendere disponibili le versioni digitali a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alle corrispondenti edizioni cartacee.

La disposizione riguarda sia i libri scolastici sia i testi universitari indicati nei programmi d’esame, con l’obiettivo di rendere più accessibili i materiali di studio e ridurre la spesa sostenuta dalle famiglie e dagli studenti.

La politica si divide

Nel corso della trasmissione ‘Porta a porta’ in onda su Rai Uno, sono intervenuti Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd e Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia:

Boccia: “Le opposizioni da tre anni chiedono libri gratuiti che rientrano nei doveri di uno Stato. La maggioranza ancora oggi ha bocciato le proposte dell’opposizione dicendo no. Con i nostri governi c’erano i bonus libri che consentivano ai ragazzi sotto una certa soglia Isee di avere anche libri gratis, oggi questo non c’è più. È una bufala dire che si può mettere un tetto sui libri online”.

Malan: “Oggi le case editrici mettono a disposizione del pubblico la versione elettronica di quasi tutti i libri, che ovviamente costa molto meno. Con questa norma c’è la possibilità di stampare non più del 15% delle pagine. Chi vuole il cartaceo dovrà comprarselo, è una scelta delle famiglie. Con questo provvedimento diamo un apporto concreto alle famiglie”.