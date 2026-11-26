L’ordine del giorno approvato alla Camera, e che impegna il Governo a istituire un Osservatorio indipendente sui libri di testo, segna davvero, a mio parere, un passo molto preoccupante sia nei confronti della libertà di insegnamento (che pur viene richiamata con il riferimento all’art. 33 della Costituzione) che nei confronti della stessa ricerca scientifica.

Il testo dell’Odg è qui riportato integralmente così che ogni lettore possa farsi una personale idea e una personale valutazione.

Balzano comunque immediatamente all’occhio alcuni elementi che qui evidenzio:

Cosa significano, nello specifico, le seguenti parole: “obiettività, rigorosità scientifica e pluralismo. Chi definisce se una ricostruzione teorica è obiettiva? E poi, in nuce: esiste l’obiettività? Qui mi pare si confonda obiettività con il concetto di “fotografia neutra e oggettiva” mentre in filosofia della scienza e nella ricerca scientifica obiettività indica al massimo la capacità della conoscenza scientifica di essere controllabile, condivisibile, pubblica, intersoggettiva e non riducibile all’arbitrio del singolo. Frutto di ricerca e continuamente sottoposta ai processi di falsificazione. cosa significa evitare “impostazioni unilaterali o prive di adeguato equilibrio nella trattazione di temi storici, civili e sociali”? perché solo sui temi storici, civili e sociali?

E chi definisce il confine di questi temi? Faccio qualche esempio: il fine vita è un tema storico, civile, sociale o sanitario, filosofico, biologico? Il covid, come ben mostrano tutte le teorie negazioniste no vax, è tema storico-sociale-civile o scientifico, biologico e sanitario? E, se nel libro di biologia si parla di Covid, andranno inserite, per rispetto del pluralismo, anche le posizioni no vax, maga e cospirazioniste? E in geografia fisica (tema quindi né civile né storico, né sociale) dopo aver scritto che la terrà è rotonda dovrà essere inserita una pagina in cui si presentano le posizioni dei terrapiattisti? Così, solo per garantire il necessario pluralismo, è ovvio……

A riguardo di equilibrio nell’affrontare simili questioni credo basti citare la gazzarra della commissione parlamentare di inchiesto sull’emergenza Covid che proprio in questi giorni è stata accusata di essere un plotone di esecuzione sia nei confronti del governo di allora che della scienza e degli scienziati. Sarà questo il modello dell’Osservatorio?

L’ Osservatorio è definito indipendente : cosa significa? Chi lo elegge o nomina? Sarà una cosa tipo Anac in cui si infilano persone vicine ai partiti o ex funzionari di partito ? (penso di no: non essendo riconosciuto alcun compenso o gettone di presenza non ci sarà ressa di persone in cerca di prebende economiche).

E chi definisce l’”ampio pluralismo culturale” che l’osservatorio deve rappresentare? Stando agli esempi di prima: occorrerà inserire un no vax? Un terrapiattista, un cospirazionista?

è definito : cosa significa? Chi lo elegge o nomina? Sarà una cosa tipo Anac in cui si infilano persone vicine ai partiti o ex funzionari di partito ? (penso di no: non essendo riconosciuto alcun compenso o gettone di presenza non ci sarà ressa di persone in cerca di prebende economiche). E chi definisce l’”ampio pluralismo culturale” che l’osservatorio deve rappresentare? Stando agli esempi di prima: occorrerà inserire un no vax? Un terrapiattista, un cospirazionista? E cosa significa che i libri di testo non devono avere “contenuti non conformi alle Indicazioni nazionali”?

Se le indicazioni nazionali, come da norma legislativa, sono chiamate a definire competenze da raggiungere o OSA (obiettivi specifici di apprendimento) come mai adesso si parla di contenuti? Sappiamo bene che è quello che più e più volte la commissione che ha scritto le Indicazioni 2025 ha volutamente confuso e certo di far passare le indicazioni nazionali come programmi con contenuti prescrittivi, ma se ciò è vietato dalla legge e dalla autonomia scolastica più colte richiamata. E allora perché parlare di contenuti non conformi?

E queste sono solo le prime riflessioni che nascono dalla lettura dell’ODG appena votato.

Buona lettera del testo integrale dell’ODG.

IL TESTO DELL’ORDINE DEL GIORNO

ordine del giorno definitivo approvato oggi dalla Camera dei deputati con parere favorevole del Governo

La Camera, premesso che:

il provvedimento in esame, all’articolo 4-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, interviene in materia di libri di testo, prevedendo che gli editori mettano a disposizione una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto a quello della versione a stampa;

i libri di testo costituiscono uno strumento didattico fondamentale per la formazione culturale e civica degli studenti, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida ministeriali;

nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, della libertà di insegnamento sancita dall’articolo 33 della Costituzione e della libertà editoriale, è opportuno promuovere la qualità dell’offerta editoriale scolastica affinché i contenuti proposti assicurino obiettività, rigorosità scientifica e pluralismo, evitando impostazioni unilaterali o prive di adeguato equilibrio nella trattazione di temi storici, civili e sociali;

l’istituzione di una sede di monitoraggio e confronto istituzionale, senza alcun onere a carico della finanza pubblica, può fornire un utile supporto conoscitivo e di segnalazione tanto alle istituzioni scolastiche, nella fase di adozione dei testi, quanto agli editor,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative di competenza volte a istituire, senza nuovi o maggiori oneri, un Osservatorio indipendente sul pluralismo dei libri di testo, composto in modo da assicurare il più ampio pluralismo culturale, che segnala alle istituzioni scolastiche e agli editori i contenuti non conformi alle Indicazioni nazionali o privi di equilibrio nella trattazione dei temi storici, civili e sociali, prevedendo che ai componenti non spettino compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

9/3189/75 – Michelotti, Amorese, Cangiano, Colombo, Di Maggio.