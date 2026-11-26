“Bene l’approvazione definitiva alla Camera del decreto Scuola: un provvedimento che dà risposte concrete a studenti, famiglie e a chi ogni giorno fa funzionare la scuola”. Lo scrive in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. “Grazie al lavoro svolto in commissione, introduciamo misure come il rafforzamento del PEI, tempi certi per la sua redazione e più tutele per gli alunni con disabilità e le loro famiglie”.

“Più stabilità, con la specializzazione dei docenti di sostegno, la valorizzazione dei docenti abilitati e specializzati e le assunzioni dalla prima fascia delle GPS”, prosegue il senatore. “Più risorse, per libri di testo, docente tutor, contrasto alla dispersione, risorse per il personale scolastico e DSGA. Un provvedimento che nasce anche per guardare alle esigenze reali degli istituti, con una vera integrazione fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sul rispetto delle regole comuni”.

Il tutto, scrive ancora l’esponente del Carroccio, “insieme a un impegno concreto su rispetto, bullismo e cyberbullismo e partecipazione degli studenti. Ringrazio il ministro Valditara per il lavoro svolto e tutti i colleghi che hanno lavorato al provvedimento: è la scuola che vogliamo”.