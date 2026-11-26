Momenti di paura a Marsala nella tarda mattinata del 26 novembre, quando un boato seguito da una vibrazione avvertita nettamente in centro ha fatto pensare a un terremoto. L’episodio ha coinvolto scuole e uffici pubblici. Si trattava invece di un ordigno bellico fatto brillare in mare durante un’operazione di bonifica programmata, di cui però non era stato dato avviso.

Il boato e l’evacuazione

Come riporta Repubblica, intorno alle 11.40 mezza città si è riversata in strada. Un boato e un tremore durati pochi secondi hanno richiamato subito alla mente il sisma, e in molti sono usciti dagli edifici, compresi gli uffici del Comune. Quasi tutte le scuole sono state evacuate per precauzione, con alunni e insegnanti fuori dalle aule, mentre anche gli impiegati comunali hanno lasciato le scrivanie. Nel frattempo si cercava una conferma nell’elenco dei terremoti dell’Ingv, dove la scossa non risultava registrata.

La nota del Comune e la bonifica

Poco tempo dopo il Comune ha diffuso una breve nota: “Nessun terremoto a Marsala”. Il boato, ha spiegato l’amministrazione, è stato causato dall’esplosione di un ordigno in mare, durante un’operazione svolta al largo della costa sud. Era peraltro nota al Comune, eppure proprio i dipendenti municipali sono stati tra i primi a uscire: prima l’uscita di massa, poi la rassicurazione dell’amministrazione. La bonifica era prevista da un’ordinanza dell’ufficio circondariale marittimo, firmata il giorno precedente, e affidata ai militari specializzati del nucleo Sdai di Augusta. Le operazioni erano programmate dalle 9 e attorno al punto di esplosione era stata interdetta ogni attività estranea all’intervento per un miglio nautico. Pur regolato da un provvedimento ufficiale, l’intervento ha dunque sorpreso la popolazione, che secondo quanto riportato non ne era stata avvisata.

Una città già provata

La paura è tornata in una città ancora segnata dai tornado del 9 ottobre, che hanno scoperchiato abitazioni e devastato la scuola De Gasperi mentre i bambini erano in classe; in quell’evento ha perso la vita una persona. Gli alunni della primaria hanno ritrovato una sede soltanto poche settimane fa. Un precedente che aiuta a spiegare la reazione immediata di molti: all’allarme si è risposto uscendo dagli edifici, senza attendere conferme. Per la città è stato dunque un altro momento di evacuazione, questa volta per un terremoto che non c’era. Anche stavolta alunni e insegnanti si sono ritrovati fuori dalle aule, a poche settimane dal ritorno nella nuova sede.