Il decreto scuola ieri, 26 novembre, ha ricevuto l’okay definitivo della Camera. La parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre. Il decreto 170 del 30 settembre 2026 aveva ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche.

Uno dei punti principali e più dibattiti nelle ultime settimane è quello del limite del 30% di alunni stranieri per classe, insieme al divieto di burqa e niqab durante le attività scolastiche. La Flc Cgil, poche ore dopo l’approvazione definitiva, ha pubblicato una nota molto dura nei confronti del Decreto scuola e del Governo. La riportiamo di seguito:

Flc Cgil: picconate contro la scuola democratica, inclusiva, costituzionale

“Le hanno approvate ieri, 26 novembre, dopo mesi di propaganda, di slogan, di discorsi di esplicito razzismo e/o di razzismo ipocritamente velato da buon senso assimilazionista. Intanto il senso comune pian piano si avvelena, si deteriora e diventa via via più chiuso, più xenofobo.

Ragazzi e ragazze, un certo numero ma veramente pochi, visti e additati come un pericolo per i “nostri ragazzi”. Chi sarebbero “i nostri”? Naturalmente Bianchi (a quando il test del DNA?), regolari, benestanti. Benestanti più o meno, si intende, ma tutti col benessere minacciato dagli invasori. Invasori che costituiscono un ostacolo al regolare processo di apprendimento dei “nostri”.

Chi sono questi altri? Innanzitutto sono ragazz* “senza” e ragazz* “non”.

Senza cittadinanza italiana. Non nati in Italia. Che non hanno frequentato almeno due anni di scuola in Italia (tre nel caso di medie e superiori).

Ragazz* definiti per assenza, per deficienza, per mancanza di …

Tra l’altro statisticamente sono una manciata, ma questo non importa se ciò che se ne vuole fare è un uso simbolico, un drappo rosso da sventolare davanti al naso del toro infuriato che è l’immaginario più basso, più manicheo di chi rinuncia a capire, a riflettere, a ragionare e dirotta la sua rabbia il suo disagio la sua frustrazione su un obiettivo facile. Si potrebbe dire: è il solito meccanismo dello stigma, del capro espiatorio, delle tecniche della distrazione di massa; lo conosciamo, lo abbiamo già visto. Sì, ma funziona ancora. Quantomeno, la destra che ci governa pensa che possa funzionare ancora e lo usa.

Alunni e studenti che, in quanto ragazz* “senza” possono, dovrebbero anzi, essere trasferiti altrove. Tutto ciò, ovviamente, nel più totale silenzio sulle esperienze delle scuole a forte presenza migratoria che hanno saputo affrontare questo dato elaborando percorsi di eccellenza e diventando attrattive per tutti e per tutte.

Tra quei ragazz* “senza”, ci sono però da segnalare delle, ancorché sparute, sparutissime, eccezioni ovvero alcune ragazze “con”. Con il burqa, col niqab o, insomma poche storie!, col viso travisato.

Di ragazze che si siano presentate a scuola col burqa non se n’è a tutt’oggi avuta notizia. Ma che importa? E’ sempre una possibilità dell’immaginario. Ragazze col niqab o con il velo, sì, qualche volta, poche, capita. E può capitare anche, ma stiamo veramente parlando dello 0,0000… del totale, che siano ragazze grandicelle con una loro opinione sulla questione e che quel velo lo rivendichino come una scelta, come un diritto. Bella questione che attiene ai limiti e alle possibilità della democrazia. Quelle possibilità che le nuove destre utilizzano per svuotarla dal di dentro e magari scalzarla, la democrazia. Gli potrebbero quasi suscitare un moto di simpatia quelle ragazze…ma no, certo che no, se in ballo c’è la possibilità di esprimere ed esercitare un facile sciovinismo maschilista. Si arriva così alla spudoratezza di annoverare il divieto come difesa dell’emancipazione e della libertà femminile: ecco come viene mascherata l’ennesima pratica di disciplina del corpo femminile! Signor Ministro perché in difesa della libertà e dell’autodeterminazione e del diritto delle donne a non morire a causa di violenza maschile, non ritira piuttosto l’odiosa norma sul consenso informato?

Non che la questione del velo non esista, ma a scuola essa è, dovrebbe essere, in primis una questione educativa. Infatti le scuole che vi ci sono trovate hanno trovato le loro soluzioni per affrontarla nel sostanziale rispetto della legalità.

Tuttavia, queste norme non si limitano a profilare ragazz* “non” e ragazz* “senza”. La connotazione privativa pervade queste norme sciagurate ed emerge nel modo in cui si affronta la questione della lingua. Quando si definiscono i genitori con background migratorio esclusivamente come “non italofoni” che non padroneggiano la lingua italiana e non si fa alcun riferimento al valore e alle potenzialità del plurilinguismo né al doveroso e costituzionalmente istituito, rispetto per le lingue delle minoranze, ne consegue che ciò che si afferma, implicitamente o esplicitamente, sono alcuni elementi inquietanti: l’uso politico identitario e meramente assimilazionista della lingua italiana; la negazione della competenza di ogni parlante; la negazione di qualsiasi altra cultura che non sia quella “italiana”: bisogna ricordare le interviste del Ministro quando sostiene che se i genitori migranti non parlano l’italiano ai figli, questi, una volta ritornati a casa, “disimparano ciò che hanno imparato a scuola”; la negazione del portato degli studi di socio e neuro linguistica oltre che di etno e transpsichiatria che dimostrano come inibire l’uso delle lingue madri nel rapporto madri figli e nel contesto familiare inducendo all’uso della lingua del contesto ospitante, ancorché non padroneggiata, produca gravi effetti sui processi di sviluppo e apprendimento mentre al contrario tali processi sono facilitati e implementati dagli spostamenti quotidiani tra contesti linguistici ben differenziati. Dobbiamo pensare che Ministro e legislatori siano ignoranti oppure che scientemente ignorino gli studi scientifici poiché ciò che si vuol ottenere è altro? Il dilemma forse è destinato a restare tale, ma ciò che conta sono gli effetti, perniciosi!, che così si producono.

No. Queste sono picconate contro la scuola inclusiva, democratica, di tutti e tutte. Bisogna fermarli. Subito perché questo non è il presente né tantomeno il futuro che vogliamo per le giovani generazioni che sono tutte “nostre” indipendentemente da dove provengano i loro genitori”.