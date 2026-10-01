Decreto scuola in Gazzetta Ufficiale, anche Mattarella ha detto sì: e ora cosa cambierà? Rivedi la Diretta con Mario Rusconi (Anp)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170 recante “Misure per la suola, il PNRR e la ricerca”

Numerose le misure contenutene nel provvedimento che, complessivamente, riguarda in particolare il sostegno agli alunni con disabilità e welfare studentesco, la riforma dell’istruzione tecnico-professionale e l’integrazione degli studenti stranieri e criteri per le classi multiculturali.

Dall’anno scolastico 2027/2028, viene stabilito un tetto massimo del 30% di studenti stranieri (privi di precedente frequenza scolastica pluriennale in Italia) per ciascuna classe prima.

Viene anche Istituito un fondo per finanziare corsi extracurricolari di potenziamento della lingua italiana qualora non sia possibile rispettare la soglia del 30% nelle scuole viciniori.

E’ prevista la segnalazione ai servizi sociali in presenza di barriere linguistiche familiari che ostacolino l’integrazione; inoltre non sarà possibile svolgere attività scolastiche con il volto coperto.

La diretta della Tecnica risponde live

Del decreto scuola, delle novità introdotte e di tutti gli aspetti principali abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, giovedì 1 ottobre alle ore 16:30. Ospite il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Roma Mario Rusconi. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.