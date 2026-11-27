La “partita” riforma degli Istituti Tecnici continua a creare molta apprensione. Cosa possiamo dire ai docenti direttamente coinvolti? Questa la domanda di un ascoltatore nel corso della diretta della Tecnica risponde live. A rispondere, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo:

“Rispetto alla situazione iniziale, al momento in cui è stato varato il decreto legge, sono scese le ore riservate all’autonomia. Perché è evidente che se il monte ore complessivo resta più o meno lo stesso, si sottraggono e si destinano ore a determinate attività, è evidente che ci sono delle discipline, la A37, la A21, la il Francese, Lettere e quant’altro che vengono a subire danni, fra virgolette, no? Nel senso che si sottraggono ore, avendo ridotto da 17 a 7 queste ore, diciamo che la situazione è più agevole da gestire amministrativamente”.

“Ribadisco che CISL Scuola anche nella propria audizione aveva chiesto l’azzeramento della quota. Oggi si tratterà di continuare quel confronto con il Ministero per andare ad individuare puntualmente, indirizzo per indirizzo, le classi di concorso cui attribuire gli insegnamenti, eventualmente anche incrementando le classi di concorso cosiddette atipiche, prevedendo delle regole chiare, impedendo, come abbiamo fatto quest’anno, stanno impedendo, la dichiarazione di sovrannumerarietà, se la sovrannumerarietà dipendesse dalla diminuzione delle ore rispetto alla situazione ex ante e perché no, lo abbiamo chiesto all’amministrazione, ripristinare anche la titolarità su un numero di ore diverso, inferiore dalle 18“.

“Una volta le cattedre potevano essere costituite con 15 ore più 3 ore a disposizione, 16 ore più 2 ore a disposizione e quant’altro. Ecco che potrebbe essere una delle soluzioni per mantenere la titolarità. Le abbiamo presenti tutte quante. Il Ministero, all’esito dell’approvazione di questo decreto legge probabilmente convocherà le parti sociali che avevano aderito, avevano richiesto appunto quella conciliazione per verificare la possibilità per continuare meglio il lavoro già iniziato”.