Decreto sostegni bis: lavori sospesi in aula, il Governo pone la fiducia

L’esame del decreto legge Sostegni bis potrebbe essere più rapido del previsto.

Nel pomeriggio di lunedì 12 i lavori sono stati sospesi per un paio di ore, la ripresa è prevista per le ore 17.30 e da fonte del tutto attendibile risulta che al rientro in aula il Governo chiederà il voto di fiducia.

Quindi al testo che conosciamo e di cui abbiamo più volte parlato non è più possibile apportare altre modifiche.

Secondo le nostre informazioni, dibattito sulla fiducia dovrebbe svilupparsi a partire dal tardo pomeriggio di oggi per concludersi nel pomeriggio del giorno 13 con il voto conclusivo.