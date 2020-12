Decurtare lo stipendio ai docenti che fanno DaD?

Coro di no: e per quale motivo? ULTERIORI DUE MOTIVI.

Buongiorno alla redazione di Tecnica della Scuola, grazie per lo spazio concesso per replicare al sig. Fantino.

Vorrei ricordare a tutti e non solo al sig. Fantino, che nella scuola, in cui lavorano più o meno 900.000 docenti, circa 200.000 sono precari storici fino a undici anni di precariato.

Questi docenti precari ”storici”, dallo scorso anno con i docenti di ruolo hanno inventato la DAD. Quest’anno è continuata sia per il covid19 sia perchè la scuola non aveva per tutti i mezzi necessari. Ebbene, i docenti PRECARI sia lo scorso anno che attualmente hanno fatto e fanno DAD a proprie spese?

Per cui il sig. Fantino come già avete segnalato, dovrebbe conoscere meglio il mondo della scuola.

Chiedo al sig. Fantino: dove ha recuperato le notizie che molti docenti precari partecipanti al concorso straordinario sono stati bocciati? Se pure fosse, non è una scusante, i docenti precari dopo anni di precariato sicuramente non sono più ferrati e/o allenati alle nozioni teoriche dei giovani freschi di laurea che ancora non hanno partecipato al concorso ordinario. Perchè questo paragone?

Fiorenzo Giordano