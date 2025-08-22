Denatalità e tagli, in Sicilia 600 cattedre in meno a settembre

Il Tgr Sicilia ha fatto il punto della situazione sui tagli degli organici della regione in vista del nuovo anno scolastico al via:

“Seicento cattedre in meno a settembre in Sicilia. Questo il dato che rappresenta l’1% dei 5.667 tagli previsti a livello nazionale come conseguenza del calo delle nascite e del progressivo ridimensionamento della rete scolastica.

Un dato che non si traduce soltanto in meno numeri sulle tabelle ministeriali ma vuol dire meno possibilità di assunzione per i precari, minori chance di rientro per chi lavora fuori e trasferimenti più difficili per docenti di ruolo.

La questione si complica quando si parla del personale Ata. I sindacati hanno alzato la voce nei giorni scorsi denunciando che solo il 28% delle immissioni in ruolo è stato coperto.

L’Ufficio Scolastico ha però replicato coi suoi numeri, altre 2.425 unità saranno impiegate nell’organico di fatto per il prossimo anno scolastico che potrà essere avviato in tranquillità grazie ai contratti che regolano utilizzazioni e assegnazioni provvisorie”.