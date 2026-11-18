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Quando avremo la certezza delle cifre del bonus 2026/27 della Carta del Docente, e cosa sarà possibile acquistare? Cosa ci dicono i numeri ufficiali degli incarichi già disposti da GPS? Cosa succede dopo il 31 dicembre per quanto riguarda gli incarichi di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto? Dal monitoraggio dei numeri degli incarichi di supplenza dalle GPS, quali province sono state particolarmente prolifiche?

E ancora, quali sono invece quelle in cui si sono registrate più difficoltà ad ottenere la supplenza? Che fine fanno i residui della carta docente dell’anno scolastico 2025/2026 e come funziona il vincolo dell’acquisto hardware e software? Le somme della carta docente acquisite tramite sentenza del tribunale, fino a quando potranno essere spese se sono state incassate nell’anno scolastico 2026/27?

Sono alcuni dei quesiti a cui risponderanno i professori Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, nostri esperti di normativa scolastica, nel corso della nuova puntata de La Tecnica risponde Live, in onda mercoledì 18 novembre a partire dalle ore 16.00. La trasmissione può essere seguita sui nostri canali YouTube e Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.