La polemica sul libro di storia “Le trame del tempo” di Laterza riporta al centro una questione fondamentale: quale rapporto deve esserci tra insegnamento della storia, attualità e libertà di pensiero? Ne parliamo con Gianluca Gabrielli, insegnante di scuola primaria, storico e ricercatore, che difende la libertà degli insegnanti e il ruolo del confronto storiografico, mettendo in guardia dai rischi di qualsiasi forma di controllo ideologico sui libri di testo.



Partiamo dalla vicenda di Le trame del tempo. Gli autori hanno scelto di inserire nell’ultimo volume un paragrafo dedicato all’attualità, nel quale viene analizzato anche il governo Meloni e il suo rapporto con la tradizione politica del Movimento Sociale Italiano. Al di là delle valutazioni sul contenuto specifico, la questione è metodologica: in un libro di storia si può parlare di attualità? Non dovrebbe essere necessaria una certa distanza temporale dai fatti per poterli analizzare storicamente? Altrimenti non rischiamo di confondere il mestiere dello storico con quello del giornalista o del cronista?

Credo che la scuola repubblicana italiana abbia sempre avuto un problema nel fare i conti con il passato recente. Basti pensare che la storia del fascismo ha cominciato a essere studiata nelle scuole italiane soltanto negli anni Sessanta.

Prima, infatti, lo studio della storia si fermava sostanzialmente al 1918, alla fine della Prima guerra mondiale. La motivazione era che non si voleva parlare di avvenimenti troppo recenti e dolorosi. Questa scelta ha però provocato un danno importante alle generazioni che si sono formate in quegli anni, perché non hanno avuto la possibilità di discutere e confrontarsi sulla storia recente, utilizzando proprio la conoscenza storica per comprendere il presente.

Negli ultimi anni, una delle difficoltà degli insegnanti di storia è proprio quella di riuscire ad arrivare oltre la Seconda guerra mondiale. Non perché i programmi vietino di affrontare la storia contemporanea, ma perché spesso gli insegnanti non riescono a rinunciare a qualche argomento della storia più lontana e finiscono per non arrivare mai agli avvenimenti recenti.

Eppure questi argomenti potrebbero essere particolarmente interessanti per gli insegnanti e per gli studenti. Certo, sono anche più difficili da affrontare, perché non sempre sono sostenuti da una ricerca storica e da un dibattito storiografico ormai consolidati. Ma credo che questo sia un rischio da correre, se vogliamo formare generazioni capaci di utilizzare la storia per comprendere il presente.

Per questo ritengo che Carlo Greppi abbia fatto bene a provare ad arrivare fino alla contemporaneità, offrendo agli studenti e agli insegnanti strumenti di conoscenza storica.

Del resto, parliamo di un volume di centinaia di pagine: non è detto che tutti gli insegnanti debbano affrontarle integralmente. La libertà di insegnamento consiste anche nella possibilità di scegliere, all’interno di un’ampia proposta che arriva fino alla contemporaneità, quali argomenti siano più importanti per quella classe, per quel gruppo di studenti e per il percorso che hanno compiuto.

Quanto all’intervento del ministero, trovo piuttosto discutibile che si intervenga proprio su un libro e su una sua specifica pagina, contestando un elemento di continuità tra il MSI e l’attuale partito di governo che, a mio parere, è difficile da confutare sulla base dei documenti storici.

Il fatto che quell’affermazione venga inserita in un libro di testo non la rende meno vera. E soprattutto bisogna ricordare che in Italia, fortunatamente, non esiste un sistema di censura dei libri scolastici. La nostra Costituzione si fonda sulla fiducia nella libertà degli insegnanti e nella loro capacità di scegliere.

C’è però un altro problema. I libri scolastici devono essere garantiti dal punto di vista scientifico, non soltanto quelli di storia, ma anche quelli di matematica, letteratura, fisica e delle altre discipline. Non esiste il rischio che, lasciando a ciascuno la libertà di scrivere ciò che vuole, nelle mani degli studenti possano finire libri poco attendibili o addirittura sbagliati? Non sarebbe quindi opportuno prevedere qualche forma di controllo?



I controlli nella storia della scuola italiana ci sono stati, ma in epoche tutt’altro che positive.

Nel 1923, per esempio, il controllo sui libri di testo era stato inizialmente introdotto anche con l’obiettivo di garantirne la qualità. Nel giro di pochi anni, però, si trasformò in uno strumento per assicurare la coerenza ideologica dei manuali con il regime, fino ad arrivare alla scelta di istituire il libro di testo unico.

Nella scuola repubblicana, invece, la garanzia della qualità è stata affidata alla libertà.

È la libera discussione tra gli insegnanti e la loro possibilità di scegliere tra i diversi libri di testo presenti sul mercato a garantire la qualità. Sono i professionisti che lavorano quotidianamente nella scuola a valutare i manuali, non un governo che interviene sulla produzione degli storici e degli editori.

Esiste poi il controllo esercitato dalla comunità degli storici. Sono convinto che, se gli autori di Le trame del tempo avessero scritto qualcosa di scientificamente o storiograficamente scorretto, questo sarebbe emerso attraverso il dibattito.

Il confronto tra studiosi è sempre esistito, anche di fronte a posizioni estreme e a interpretazioni profondamente sbagliate.

Ricordo, per esempio, il caso di Robert Faurisson, che sosteneva l’inesistenza delle camere a gas. Lo storico Enzo Collotti, che ho conosciuto e che rappresenta per me un importante punto di riferimento, scelse di confrontarsi pubblicamente con lui in una trasmissione televisiva, invece di limitarsi a liquidare le sue tesi.

Anche lo storico Pierre Vidal-Naquet intervenne con un lavoro specifico per confutare quelle posizioni. E gli archeologi hanno condotto ricerche nei luoghi dello sterminio, come Mauthausen e Auschwitz, per individuare e documentare le tracce materiali di quei crimini.

Questo dimostra che il dibattito storiografico è sempre esistito, anche di fronte alle idee più strampalate. È proprio attraverso il confronto libero tra storici e studiosi che si può verificare la qualità dei libri di testo, non attraverso interventi dall’alto finalizzati a imporre una determinata visione della storia.

Tu insegni alla scuola primaria e ti confronti quotidianamente con bambini molto piccoli. Quanto è difficile parlare con loro di avvenimenti storici recenti e di fatti di attualità senza correre il rischio di influenzarli con le proprie idee e il proprio modo di vedere il mondo? È un problema che ti poni?

Certamente. Me lo pongo sempre. Credo, però, che sia inevitabile influenzare i bambini: sono il loro maestro e so che quello che dico e il modo in cui mi esprimo hanno un peso.

Proprio per questo cerco di agire nel modo più accorto possibile, cercando di essere trasparente e di organizzare l’insegnamento con tutte le attenzioni necessarie.

Lo scorso anno, per esempio, ci siamo trovati ad affrontare alcune inquietudini che i bambini portavano in classe rispetto a ciò che stava accadendo nel mondo. Mi sono chiesto se fosse opportuno parlarne oppure no. Non so se fosse propriamente una lezione di storia o di attualità, ma era evidente che c’era una necessità di affrontare quelle preoccupazioni.

Dopo averne discusso, abbiamo deciso di partire dalle loro idee, lasciando che emergessero e che potessero confrontarsi. Di solito cerco di non intervenire per stabilire immediatamente quali opinioni siano giuste e quali sbagliate. Mi interessa soprattutto che i bambini abbiano la possibilità di esprimere quello che hanno appreso da altre fonti, in famiglia o altrove, e di metterlo in discussione.

In quell’occasione abbiamo utilizzato alcune fotografie di bambini nella Striscia di Gaza, in fila per ricevere cibo. Non ho detto subito da dove provenissero le immagini, e non l’ho spiegato neppure alla fine. Sono stati alcuni bambini a riconoscere la situazione e a chiedersi: «Ma allora forse è Gaza?».

Ho risposto che poteva essere Gaza, oppure un altro luogo di guerra, ma che sicuramente si trattava di una situazione legata alla guerra.

Abbiamo analizzato insieme le fotografie, cercando di capire che cosa mostrassero e che cosa stesse accadendo. Da quella discussione è emerso un elemento molto importante: nei luoghi di guerra i bambini soffrono, e la guerra è una costruzione umana che produce sofferenza, soprattutto sui più piccoli.

Alla fine del percorso ho chiesto ai bambini che cosa avrebbero fatto, se avessero potuto, per aiutare quei loro coetanei. Dopo aver osservato e discusso le immagini, si erano ormai affezionati a quei bambini: in qualche modo erano diventati loro amici.

E tutto questo è accaduto in una seconda elementare.

Significa fare storia contemporanea? Non lo so. Ma credo che tenere fuori dalla classe questi argomenti, proprio perché colpiscono profondamente i bambini, non sia una buona risposta.

Naturalmente, quando li porti in classe, devi essere consapevole dei rischi. Per questo occorre essere il più possibile trasparenti e adottare tutte le precauzioni necessarie. Sai che inevitabilmente influenzerai i bambini, ma devi cercare di farlo il meno possibile, rafforzando soprattutto la loro capacità di pensare, ragionare e parlare.

Ti è mai capitato che un bambino tornasse a scuola dopo aver parlato a casa di una lezione e dicesse: «Il mio papà e la mia mamma mi hanno detto che il maestro Gianluca è di sinistra, quindi non bisogna credere a quello che racconta»? Come si gestiscono situazioni di questo genere?

Non so se mi sia mai capitato in questi termini così espliciti. Ma quando insegni in una classe hai certamente a che fare con bambini che vivono in famiglie con idee anche molto diverse dalle tue.

Credo che la cosa importante sia gestire questa situazione accettando la pluralità.

Io parlo con i bambini all’interno di una comunità, quella scolastica, e cerco di far emergere idee e pensieri, perché possano svilupparsi e crescere. Se questi pensieri partono da posizioni molto diverse dalle mie, non è un problema: devono poter emergere.

La scuola deve essere un luogo di dibattito pubblico tutelato e protetto, nel quale i bambini possano confrontarsi e costruire progressivamente le proprie idee.

È giusto accettare che esistano famiglie che la pensano diversamente. Del resto, anch’io devo prendere in considerazione la possibilità di cambiare le mie idee. È un punto di partenza fondamentale: anch’io posso sbagliarmi.

Per questo dobbiamo parlare, ascoltarci ed essere disponibili a comprendere le idee degli altri.



Un bravo storico, del resto, deve essere anche capace di modificare le proprie interpretazioni, quando emergono nuovi documenti o nuove letture del passato.

Certamente. Quante volte mi è capitato di accorgermi, anche sul piano storiografico, di aver commesso un errore?

Magari, dopo dieci anni, leggi un altro libro e ti rendi conto che un determinato fatto poteva essere interpretato diversamente, e che la tua ricostruzione precedente non era del tutto corretta.

Anche in storiografia succede questo: emergono nuove fonti, si sviluppano nuove interpretazioni e bisogna essere pronti ad affrontarle, accettando anche i limiti delle proprie conoscenze e delle proprie ricostruzioni.



E allora, qual è l’obiettivo dell’insegnamento della storia nella scuola primaria? Dobbiamo lavorare per formare dei piccoli storici?

Se si intende degli “specialisti della storia”, no, non credo. Dobbiamo invece formare bambine e bambini che sappiano che dalla storia possono ricavare strumenti utili per comprendere il presente.

E poi vorrei che fossero bambini che amano andare a curiosare nel passato, a cercare, a scoprire.

Mi piacerebbe che uscissero dalla scuola con due sensibilità.

La prima è la consapevolezza che la storia può aiutarci a capire quello che accade oggi. Se viene approvata una nuova legge, per esempio, dovremmo essere portati a chiederci: come è stata affrontata questa stessa questione in passato? Quali soluzioni sono state adottate? Che cosa possiamo imparare da quelle esperienze?

La seconda è la curiosità verso il passato: davanti a qualcosa che incontrano, dovrebbero chiedersi da dove viene, quando è stato realizzato, quale storia c’è dietro.

Se i bambini escono dalla scuola primaria con queste due sensibilità, credo che abbiamo lavorato bene. Poi saranno gli altri livelli scolastici a proseguire il percorso.

Torniamo allora al punto da cui siamo partiti. Da quello che ci hai raccontato, la tua posizione è chiaramente a sostegno di Carlo Greppi e degli altri autori di Le trame del tempo.

Assolutamente sì.

C’è un governo che ha organizzato una mostra su Pino Rauti. Non sarebbe una scelta che verrebbe in mente a molti, quella di dedicare una mostra a Rauti, soprattutto se si decide di ospitarla in luoghi della Repubblica.

Pino Rauti è stato un esponente politico legato a posizioni che tendevano a mettere in discussione la Repubblica e il suo assetto democratico.

Per questo non capisco come un governo che compie una scelta del genere possa poi negare che esista una filiazione politica e culturale in quella direzione.

Mi sembra evidente. Anzi, mi sembra che questa continuità venga mostrata dagli stessi protagonisti. Non capisco quindi perché ci si debba lamentare del fatto che un libro di storia ne parli.