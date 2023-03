Didacta Italia 2023: dal mondo Stem alla Scuola 4.0 fino a ChatGpt e Metaverso, i temi da approfondire con la Tecnica della Scuola

Si apre dopodomani, l’8 marzo, l’edizione 2023 della Fiera Didacta Italia, l’appuntamento fieristico sull’innovazione nel mondo della scuola che avrà luogo a Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso, a cui La Tecnica della Scuola sarà presente.

I temi al centro della sesta edizione di Didacta Italia sono più che mai innovativi e volti alla trasformazione digitale della didattica e del modo di fare scuola: si parlerà di materie Stem, di parità di genere, delle opportunità offerte ancora da esplorare dal Metaverso e dall’Intelligenza Artificiale, come ChatGpt. Perché si tratta di tematiche importanti per i docenti? Seguiteci o veniteci a trovare per scoprirlo!

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Sicilia, sarà presente per la prima volta alla Fiera Didacta Italia allo stand C27 (padiglione Cavaniglia), nella sezione dedicata all’editoria e alla stampa di settore.

L’obiettivo sarà quello di riflettere sulle novità relative alla formazione dei docenti e degli studenti come l’Intelligenza Artificiale, Chat Gpt, il Metaverso, le materie Stem, Scuola 4.0 e la Robotica Educativa: insomma, tutti elementi della scuola del futuro.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Italia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal Mim, saranno molteplici, da interviste itineranti a momenti di approfondimento con formatori ed esperti sui temi più disparati.

Da non perdere: l'8 e il 9 marzo, alle ore 16:00, verrà trasmesso in diretta sui nostri canali un vero e proprio talk con vari ospiti, attraverso cui sarà raccontato ogni aspetto della nostra presenza a Didacta.

Fiera Didacta Italia: tutti gli appuntamenti

Durante la tre giorni i docenti potranno partecipare ad un alto numero di workshop, tutti organizzati in aule dedicate: si parlerà di metaverso, didattica immersiva, grazie alla realtà aumentata attraverso l’uso di monitor e visori 3D, anche per vivere delle interessanti esperienze didattiche virtuali.

I workshop immersivi verranno dislocati in 6 dipartimenti: i primi quattro saranno rivolti alle scuole secondarie, suddivisi per umanistico, scientifico, artistico e biblioteche scolastiche innovative.

Sono inoltre previsti due eventi al giorno, durante i quali i docenti potranno partecipare ad un percorso formativo partendo da una determinata tematica che verrà affrontata da diversi punti di vista, creando una sorta di “ibridazione disciplinare”, ovvero delle connessioni tra le varie discipline didattiche. A questi dipartimenti si aggiungono quelli che riguarderanno l’istruzione fino a 6 anni e la scuola primaria.

Complessivamente, sono circa 70 gli eventi organizzati dal Ministero quest’anno fra convegni, seminari e workshop, con temi che vanno dal PNRR al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), dallo sport al risparmio energetico, dal sistema d’istruzione 0-6 agli ITS, dal Piano cinema alle collaborazioni con altre istituzioni. Per il convegno di apertura, dedicato al tema dell’orientamento, è previsto un messaggio del Ministro Giuseppe Valditara.

A Didacta Italia sono previsti anche laboratori sulle architetture scolastiche; verranno affrontati, tra gli altri, contenuti di attualità come il risparmio energetico, la qualità della luce, l’efficacia dei colori e l’uso del fotovoltaico. Le attività saranno rivolte, oltre che ai docenti, anche ad un pubblico nuovo per Didacta, comunque in qualche modo connesso alla scuola, come enti locali, ingegneri e architetti.

Un’altra area riguarderà lo sport e l’attività motoria, con eventi dedicati all’attività fisica e alla salute.

Particolare attenzione verrà rivolta anche alla transizione ecologica, con un’area green curata dall’ecologista Rossella Muroni: si tratta di uno spazio rinnovato, che quest’anno accenderà i riflettori sulle competenze necessarie per fare dell’economia circolare e delle energie pulite gli strumenti per la lotta ai mutamenti climatici, oltre che un’occasione di nuova economia e posti di lavoro.

Infine, non mancheranno i workshop del settore alberghiero che si terranno in un’apposita “cucina immersiva”.

A fianco delle numerose attività formative, sono previsti una serie convegni, tra cui uno dedicato agli ITS (Istituti Tecnici Superiori), che rappresentano delle novità del settore formativo statale post secondario, e seminari con ospiti internazionali.

L’ultimo giorno della Fiera, il 10 marzo verrà celebrato, per il secondo anno consecutivo, il “Montessori day”, una giornata no stop in cui sarà possibile approfondire la sua storia, i suoi ideali e modernità di questa straordinaria donna innovatrice di un nuovo modello didattico.

Durante la tre giorni di fiera, oltre alle attività formative, i partecipanti potranno anche visitare una ricca sezione espositiva con le principali aziende della filiera della scuola e dell’istruzione: dal settore dell’editoria alle tecnologie informatiche di ultimissima generazione, dall’arredo alla refezione. Fra i partecipanti anche numerose istituzioni nazionali e internazionali, strutture scientifiche e culturali, università, scuole, associazioni, imprese, fondazioni e musei.

Come partecipare?

Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma (https://fieradidacta.indire.it/it/programma/) e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, anche utilizzando la carta del docente. Il costo del biglietto varia da 14 a 25 euro, in base al numero dei giorni (da uno a tre). È possibile prenotare un massimo due eventi formativi al giorno che possono essere: 2 seminari, 2 workshop, 1 seminario e 1 workshop, oltre alla partecipazione illimitata a convegni ed eventi di enti e aziende.

Orario di apertura della mostra: 8-9 marzo dalle 9,00 alle 18,30, 10 marzo dalla 9,00 alle 16,00

Costo del biglietto giornaliero: € 14,00, due giorni (€ 20), tre giorni (€ 25) acquistabile con carta del docente

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di INDIRE e di Giovanni Biondi, in partnership con Didacta International e con un Comitato organizzatore composto da Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.