Didattica a distanza, ecco sCool, servizio di contenuti didattici per la scuola primaria

Continuare a imparare la storia, la matematica e tutte le altre materie scolastiche divertendosi e restando a casa. Basta un computer e collegarsi a sCOOL, la nuova piattaforma online nata ad Angera, in provincia di Varese, per supportare la didattica a distanza durante l’emergenza Coronavirus.

Da inizio aprile, quando la piattaforma è stata avviata, sCOOL offre infatti un ampio catalogo, gratuito e in costante aggiornamento, di contenuti digitali fra cui video lezioni, approfondimenti e laboratori.

Dal maestro di geografia Greg il gufo al robottino Zero, esperto in storia e viaggiatore del tempo: i protagonisti dei video didattici, disponibili anche su Youtube e suddivisi in playlist a seconda di materie e classi, sono dei simpatici insegnanti virtuali che affrontano in modo coinvolgente le principali materie scolastiche, trattando gli argomenti previsti dal programma di studi della scuola primaria.

Divertente come guardare un cartone animato, il progetto unisce l’utile al dilettevole, con i bambini che hanno dunque la possibilità di continuare a imparare cose nuove anche lontano dai banchi di scuola.

“La piattaforma – spiegano i creatori del progetto Matteo Jamundo, Francesco Ponti e Fabrizio Zaninelli di Rainbowhale – ha riscosso subito parecchi consensi, arrivando in poco più di due settimane a totalizzare migliaia di registrazioni. Gli utenti registrati sono per la maggior parte insegnanti che hanno trovato i materiali perfetti per essere integrati sia alla didattica tradizionale che a quella a distanza”.