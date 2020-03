Didattica a distanza, nuovo webinar oggi con Michele Maffucci [VIDEO]

Per supportare i docenti in questo difficile momento La Tecnica della Scuola apre la rubrica tematica dedicata alla didattica a distanza. Vogliamo contribuire a sostenere le scuole offrendo suggerimenti, risorse ed esperienze da condividere a tutta la comunità scolastica.

Mai come in questi giorni l’emergenza Covid-19 mette in luce la necessità di accettare e gestire immediatamente il cambiamento della nostra azione didattica; cambia la progettazione e cambiano gli strumenti.

Dopo il grandissimo successo della prima diretta su Facebook, martedì 10 marzo, il prossimo appuntamento con Michele Maffucci, formatore della Tecnica della Scuola, uno dei massimi esperti in tema di didattica digitale, è per venerdì 13 marzo.

COME FARE DIDATTICA A DISTANZA

2° INCONTRO

STRUMENTI PER LA DIDATTICA ON LINE: GOOGLE SITE

> Venerdì 13 marzo 2020

ATTENZIONE!

POSTI ESAURITI

PER MOTIVI TECNICI POTRAI SEGUI IL WEBINAR DALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK TECNICA DELLA SCUOLA FORMAZIONE a partire dalle 19.40.



Tra i sistemi più interessanti vi è senza dubbio Google Site che consente di produrre pagine web con la tecnica del “drag and drop”, ovvero il clicca, trascina e rilascia.

Con Google Site è possibile creare e gestire il sito operando con oggetti grafici e funzionali e mai con codice di programmazione.

Il risultato finale sarà un sito che cambierà il proprio aspetto a seconda del dispositivo dal quale accede l’allievo.

Il docente, in maniera assolutamente gratuita, potrà realizzare tutti i siti che desidera inserendo in esso contenuti prodotti con altre Google App oppure integrare elementi che provengono da altre piattaforme.

Moltissime sono le possibilità offerte sia a livello gratuito che commerciale, orientarsi in questo “mare tecnologico” diventa sempre più complesso.

Le esperienze di didattica a distanza raccontate dalla Tecnica della Scuola

