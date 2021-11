Digital Grades and Diplomas: esami musicali Trinity

Trinity College London, ente certificatore internazionale con una lunghissima esperienza nella valutazione in ambito musicale, ha lanciato nel novembre 2020 gli esami digitali di musica “Digital Grades and Diplomas”, accessibili a insegnanti e studenti di tutto il mondo, che permetteranno di proseguire il proprio percorso di studi musicali in qualsiasi periodo dell’anno.

Tali esami di certificazione prevedono la registrazione della propria performance musicale in un video unico, valutato da un esaminatore Trinity.

In cosa consistono?

Gli studenti possono scegliere di registrare il video in qualsiasi postazione dotata della strumentazione necessaria a una buona esecuzione, utilizzando qualsiasi tipo di dispositivo audio-video, con la possibilità di coinvolgere amici e parenti come pubblico per simulare una vera e propria esibizione dal vivo.

I Digital Grades and Diplomas sono stati pensati come possibile alternativa ai tradizionali esami in presenza, che continueranno comunque a essere prenotabili tramite le sedi d’esame registrate Trinity.

Validità

Gli esami di certificazione e i diplomi digitali hanno esattamente la stessa validità degli esami face-to-face e sono disponibili per tutti gli strumenti degli esami Trinity di Classical&Jazz e Rock&Pop e per i Music Performance Diplomas ( ATCL, LTCL).

Una soluzione al passo con i tempi

Sempre attento alle nuove esigenze di un mondo in costante e rapida evoluzione, Trinity College London ha pensato, attraverso l’introduzione dei Digital Grades and Diplomas, a un modo di essere vicino ai suoi musicisti al passo con i tempi. Nati per far fronte al lockdown della primavera 2020, i Digital Grades and Diplomas si sono evoluti fino a diventare un’opzione che rimarrà accessibile per sempre.



Maggiori dettagli: https://www.trinitycollege.it/certificazione-musicale/digital-grades-and-diplomas/

Hai domande specifiche sugli esami Trinity? Scrivi a [email protected]

