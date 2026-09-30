Registrati
Diretta video

Primo piano | Assicurazione sanitaria per il personale scolastico, si parte

guarda
Docenti
30.09.2026

Dipendenze e disagio giovanile, al via il corso gratuito INDIRE per i docenti delle secondarie

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Un percorso di 50 ore in sei moduli
Il ruolo dei docenti
Modalità e attestato

Prende il via un nuovo percorso di formazione dedicato alla prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile in ambito scolastico, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il corso, interamente gratuito, è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e nasce per sostenere gli insegnanti di fronte a fenomeni come l’uso di sostanze, le dipendenze comportamentali, l’uso problematico di internet e videogiochi, il gioco d’azzardo e le diverse forme di disagio psicologico e relazionale.

Un percorso di 50 ore in sei moduli

Il corso prevede 50 ore di formazione articolate in sei moduli tematici, tra videolezioni, casi di studio, esercitazioni e momenti di confronto con esperti. Si parte dai fattori di rischio e dai segnali precoci delle dipendenze, per poi affrontare le life skills – resilienza, pensiero critico, gestione delle emozioni – e le dinamiche del disagio giovanile: bullismo e cyberbullismo, ritiro sociale, ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare. Uno spazio specifico è dedicato alla collaborazione tra scuola, famiglie e servizi territoriali, e la parte conclusiva riguarda strategie di ascolto attivo e comunicazione empatica.

Il ruolo dei docenti

L’obiettivo, precisa INDIRE, non è trasformare gli insegnanti in specialisti delle dipendenze, ma rafforzarne il ruolo educativo e preventivo: la scuola resta uno degli ambienti privilegiati per intercettare precocemente situazioni di difficoltà. Il percorso si inserisce inoltre nelle Linee guida per l’Educazione civica, che includono il contrasto alle dipendenze da droghe, alcol, doping e uso patologico del web tra le competenze da sviluppare negli studenti delle secondarie.

Modalità e attestato

La formazione è online e flessibile, pensata per conciliare il percorso con gli impegni professionali dei docenti: sono previsti forum di discussione, quiz interattivi, webinar con esperti e sessioni di supervisione a distanza. La partecipazione è volontaria e gratuita; al termine, superate le verifiche previste, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le informazioni su iscrizioni e altro a questo link.

dipendenzeFormazione docentiIndirePrevenzione

Bambini e schermi, la dipendenza inizia presto. Gli esperti: niente digitale fino a tre anni d’età e massimo 2 ore al giorno dopo i cinque

Generazione Z 2.0, allarme dell’ISS sulle nuove dipendenze: oltre 1 studente su 6 presenta almeno un comportamento a rischio tra social media, gaming e gioco d’azzardo

Dipendenze giovanili, la Regione Siciliana rilancia @Lab_School: oltre 1,7 milioni per promuovere stili di vita sani a scuola

Giovani senza regole “schiavi” di internet e smartphone: connessi 3-5 ore al giorno tra i richiami dei genitori, urge formazione. Studio Moige Istituto Piepoli

Giovani “malati” di social, ora basta: fino a 15 anni stop account, così i genitori non delegheranno più l’educazione a internet. Ddl bipartisan Senato

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

WhatsApp Parental Control, arrivano i controlli dei genitori sui figli: ecco di cosa si tratta

Redazione

Valditara: gli studenti italiani hanno rendimenti migliori della media Ocse, superati Francia, Germania e Stati Uniti

Alessandro Giuliani

Referendum sull’educazione sessuo-affettiva: depositate in Cassazione 600mila firme

Redazione

Dalla classe al mondo: la Cina ridefinisce il futuro della mobilità scolastica. Il rapporto di Fondazione Intercultura

Aluisi Tosolini
vai alla ricerca avanzata