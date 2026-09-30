Dipendenze e disagio giovanile, al via il corso gratuito INDIRE per i docenti delle secondarie

Prende il via un nuovo percorso di formazione dedicato alla prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile in ambito scolastico, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il corso, interamente gratuito, è rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e nasce per sostenere gli insegnanti di fronte a fenomeni come l’uso di sostanze, le dipendenze comportamentali, l’uso problematico di internet e videogiochi, il gioco d’azzardo e le diverse forme di disagio psicologico e relazionale.

Un percorso di 50 ore in sei moduli

Il corso prevede 50 ore di formazione articolate in sei moduli tematici, tra videolezioni, casi di studio, esercitazioni e momenti di confronto con esperti. Si parte dai fattori di rischio e dai segnali precoci delle dipendenze, per poi affrontare le life skills – resilienza, pensiero critico, gestione delle emozioni – e le dinamiche del disagio giovanile: bullismo e cyberbullismo, ritiro sociale, ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare. Uno spazio specifico è dedicato alla collaborazione tra scuola, famiglie e servizi territoriali, e la parte conclusiva riguarda strategie di ascolto attivo e comunicazione empatica.

Il ruolo dei docenti

L’obiettivo, precisa INDIRE, non è trasformare gli insegnanti in specialisti delle dipendenze, ma rafforzarne il ruolo educativo e preventivo: la scuola resta uno degli ambienti privilegiati per intercettare precocemente situazioni di difficoltà. Il percorso si inserisce inoltre nelle Linee guida per l’Educazione civica, che includono il contrasto alle dipendenze da droghe, alcol, doping e uso patologico del web tra le competenze da sviluppare negli studenti delle secondarie.

Modalità e attestato

La formazione è online e flessibile, pensata per conciliare il percorso con gli impegni professionali dei docenti: sono previsti forum di discussione, quiz interattivi, webinar con esperti e sessioni di supervisione a distanza. La partecipazione è volontaria e gratuita; al termine, superate le verifiche previste, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le informazioni su iscrizioni e altro a questo link.