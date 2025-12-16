BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
16.12.2025

Dipendenze giovanili, la Regione Siciliana rilancia @Lab_School: oltre 1,7 milioni per promuovere stili di vita sani a scuola

Redazione

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 torna @Lab_School, il progetto sperimentale promosso dalla Regione Siciliana per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra gli studenti. L’iniziativa, finanziata con oltre 1,7 milioni di euro dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, si inserisce all’interno delle politiche attive del governo Schifani a tutela della salute e del benessere delle giovani generazioni.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, nell’ambito della rete europea SHE – School for Health in Europe, e avrà come istituto capofila l’Istituto comprensivo statale “Giulio Emanuele Rizzo” di Melilli, nel Siracusano. Forte dei risultati ottenuti nella prima edizione, che ha coinvolto quasi tutte le scuole dell’Isola rendendo protagonisti oltre 15 mila studenti e studentesse, @Lab_School si conferma uno strumento centrale nella strategia regionale di prevenzione.

L’iniziativa rientra tra gli interventi previsti dalla legge regionale per il contrasto alle dipendenze, approvata dall’Assemblea regionale siciliana nel 2024. Una normativa nata per rispondere a un fenomeno in preoccupante crescita, soprattutto dopo la pandemia. “In Sicilia – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – il consumo di droghe ha registrato un’impennata, con un abbassamento dell’età di primo contatto, ormai compresa tra i 12 e i 14 anni. Per il governo Schifani la lotta al crack e alle dipendenze rappresenta una priorità assoluta”.

@Lab_School punta a rafforzare il ruolo educativo della scuola, offrendo ai dirigenti scolastici strumenti e percorsi per attivare momenti di confronto e riflessione. “È fondamentale – aggiunge Turano – trasmettere ai ragazzi un messaggio chiaro: nei momenti di fragilità emotiva bisogna chiedere aiuto, per non cadere in trappole che possono compromettere il futuro”.

La prima edizione del progetto “@Lab_School. Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze” si è sviluppata attraverso quattro azioni trasversali, orientate a sostenere la costruzione dell’identità personale degli studenti, promuovere stili di vita sani e consapevoli e sensibilizzare alunni, docenti e famiglie sui rischi legati non solo all’uso di sostanze, ma anche a comportamenti come l’abuso del web, il gaming patologico e il gioco d’azzardo. Un approccio integrato che conferma la scuola come presidio fondamentale di prevenzione e cultura della vita.

dipendenzeSicilia

Studenti ordinano cibo a scuola con il delivery, ma arriva lo stop dei dirigenti: sanzioni disciplinari per chi non si adegua

Oltre 80 mila divorzi in Italia, la scuola deve tenere conto di queste separazioni nel percorso scolastico: il parere della pedagogista

Giovani stressati, raddoppiati i casi di autolesionismo: studente di Frosinone si toglie la vita, una compagna di scuola si barrica nel bagno

Maturità 2026, il Curriculum dello Studente si rinnova e diventa il fulcro del colloquio: i risultati delle prove INVALSI saranno invece accessibili solo dopo l’esame

Festa del Papà, il pedagogista Novara: “Basta padri amiconi, ai figli serve autorevolezza”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sayf fa un video in cui chiede ad una prof di non interrogare la classe: lei sta al gioco, ecco la sua risposta

Redazione

Mobilità 2026, torneranno le deroghe per le assegnazioni provvisorie? Risponde l’esperta

Daniele Di Frangia

Investì uno studente davanti a scuola, denunciato automobilista: incastrato dalle immagini di videosorveglianza

Redazione

Indicazioni nazionali licei: stop alla geostoria, IA, copioni teatrali nelle ore di letteratura. Le prime indiscrezioni

Redazione
vai alla ricerca avanzata