Dipendenze giovanili, la Regione Siciliana rilancia @Lab_School: oltre 1,7 milioni per promuovere stili di vita sani a scuola

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 torna @Lab_School, il progetto sperimentale promosso dalla Regione Siciliana per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra gli studenti. L’iniziativa, finanziata con oltre 1,7 milioni di euro dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, si inserisce all’interno delle politiche attive del governo Schifani a tutela della salute e del benessere delle giovani generazioni.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, nell’ambito della rete europea SHE – School for Health in Europe, e avrà come istituto capofila l’Istituto comprensivo statale “Giulio Emanuele Rizzo” di Melilli, nel Siracusano. Forte dei risultati ottenuti nella prima edizione, che ha coinvolto quasi tutte le scuole dell’Isola rendendo protagonisti oltre 15 mila studenti e studentesse, @Lab_School si conferma uno strumento centrale nella strategia regionale di prevenzione.

L’iniziativa rientra tra gli interventi previsti dalla legge regionale per il contrasto alle dipendenze, approvata dall’Assemblea regionale siciliana nel 2024. Una normativa nata per rispondere a un fenomeno in preoccupante crescita, soprattutto dopo la pandemia. “In Sicilia – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – il consumo di droghe ha registrato un’impennata, con un abbassamento dell’età di primo contatto, ormai compresa tra i 12 e i 14 anni. Per il governo Schifani la lotta al crack e alle dipendenze rappresenta una priorità assoluta”.

@Lab_School punta a rafforzare il ruolo educativo della scuola, offrendo ai dirigenti scolastici strumenti e percorsi per attivare momenti di confronto e riflessione. “È fondamentale – aggiunge Turano – trasmettere ai ragazzi un messaggio chiaro: nei momenti di fragilità emotiva bisogna chiedere aiuto, per non cadere in trappole che possono compromettere il futuro”.

La prima edizione del progetto “@Lab_School. Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze” si è sviluppata attraverso quattro azioni trasversali, orientate a sostenere la costruzione dell’identità personale degli studenti, promuovere stili di vita sani e consapevoli e sensibilizzare alunni, docenti e famiglie sui rischi legati non solo all’uso di sostanze, ma anche a comportamenti come l’abuso del web, il gaming patologico e il gioco d’azzardo. Un approccio integrato che conferma la scuola come presidio fondamentale di prevenzione e cultura della vita.