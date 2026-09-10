Inizio scuola 2026, la battaglia vinta di Aysha, unica alunna di Ginostra (Lipari): dopo 20 anni di chiusura la campanella torna a suonare per lei

Dopo vent’anni d’attesa la campanella è tonata a suonare a Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Isole Eolie, restituendo una scuola alla comunità. A usufruirne, per il momento, sarà soltanto la piccola Aysha, che nei mesi scorsi era finita al centro delle cronache per gli appelli rivolti dalla sua famiglia alle istituzioni per poter frequentare le lezioni nel piccolo comune. Oggi, finalmente, i suoi sforzi sono stati coronati dal successo, e la scuola è potuta cominciare.

“Aysha, unica scolara del borgo, frequenterà la prima classe della primaria”, scrive infatti l’Ansa. “Visibilmente emozionata, con lo zainetto sulle spalle e accompagnata dai genitori, la bambina è stata accolta dalla maestra Laura Mongi che la seguirà in nel percorso scolastico. La riapertura della scuola è il frutto della perseveranza dei genitori, che hanno trovato un valido supporto nell’amministrazione comunale di Lipari e nella dirigente del comprensivo Isole Eolie, che hanno perorato la causa”.

L’interlocutore principale, precisa l’agenzia, è stato l’ufficio scolastico provinciale, ma come detto sono state tante le istituzioni che si sono spese per garantire ad Aysha la possibilità di usufruire del diritto allo studio nella sua Isola. “Non ultimo l’arcivescovo Giovanni Accolla (metropolita di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, ndr)”, conclude l’agenzia, “che ha messo a disposizione, a titolo gratuito, come aula, uno dei locali della chiesa di San Vincenzo Ferreri, recentemente ristrutturati”.