Dirigenti tecnici, Miur conferma nostra notizia: nessuna sanatoria, ci sarà concorso

Nessuna “sanatoria” per l’assunzione dei dirigenti tecnici, i cosiddetti ispettori. Ci sarà un regolare concorso.

La precisazione arriva in queste ore dal Ministero dell’Istruzione che intende fugare ogni dubbio sul tema.

Nei giorni scorsi, infatta, era circolata la notizia di tre emendamenti al decreto Milleproroghe che avrebbe consentito l’assunzione di un gran numero di docenti, dirigenti scolastici ed esperti esterni per la copertura di una parte dei posti di dirigente tecnico disponibili (poco meno di 150 in tutto).

“Gli emendamenti presentati a Montecitorio in tal senso – aggiunge il Ministero – avevano, infatti, parere contrario da parte del governo e non hanno avuto corso”.

