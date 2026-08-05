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05.08.2026

Disability Card, ci sono novità: riforma disabilità dal 2027, ecco cosa cambia per la scuola

Redazione
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Indice
Le ultime novità
Cambia la modalità di accertamento della disabilità
La sperimentazione
Le principali novità

Si parla da mesi della cosiddetta “riforma della disabilità” che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2027. Ma di cosa si tratta? Cosa cambierà? Quali sono i punti interessanti per famiglie e docenti di sostegno?

Ne avevamo parlato, dedicando a questo argomento un focus, la scorsa primavera. Ad agosto, a sei mesi dall’entrata in vigore della riforma, ci sono delle novità.

Le ultime novità

Intanto dal 30 aprile è disponibile un sito informativo con vari materiali. Ieri, durante la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri, la ministra per le disabilità Locatelli ha spiegato che ci sono ulteriori novità:

“Per la carta europea della disabilità sarà possibile fare la richiesta sulla piattaforma INPS come già attualmente, ma anche utilizzare l’app IO. Questa è una novità e andiamo in questa direzione della maggior digitalizzazione per semplificare e sburocratizzare”.

“Ci sarà anche una nuova categoria, cioè una carta destinata alle persone che hanno bisogno di sostegni intensi che sarà determinata dalla lettera A, di persone che hanno bisogno dell’accompagnamento e che hanno una grave disabilità o importanti necessità di supporto. Questo è in linea col decreto 62, la riforma sulla disabilità che stiamo portando avanti”.

Cambia la modalità di accertamento della disabilità

Andiamo per ordine. Intanto si parla del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. Questo documento, come riportato dal sito dell’INPS, ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandola in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. 

La sperimentazione

Dal 1° gennaio 2025 è stata avviata una prima fase sperimentale nelle province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. A partire dal 30 settembre 2025 la sperimentazione è stata estesa, alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Regione autonoma della Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento.

A decorrere dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è stata estesa ad ulteriori 40 province.

Le principali novità

Ecco quali sono le principali novità:

  • Intanto, dando un rapido sguardo al decreto legge, cambiano alcuni aspetti della terminologia relativa alla disabilità, modificando la legge 104/92. Ad esempio, scompare la parola “handicap” dalle definizioni ufficiali.
  • Cambia il procedimento della valutazione di base, volto al riconoscimento della condizione di disabilità
  • Si parla di sostegno, lieve o medio, intensivo, elevato o molto elevato.
  • Viene introdotto il Certificato medico introduttivo che costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS.
  • Partecipazione all’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM): un rappresentante dell’istituzione scolastica diventa un componente obbligatorio dell’unità che elabora il progetto di vita dell’alunno.
  • Introduzione del budget di progetto: l’attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è costituito, in modo integrato, dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali relative alla persona con disabilità.

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