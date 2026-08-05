Trasporti, l’Emilia-Romagna conferma “Salta su!”: abbonamenti gratuiti per gli studenti anche nel biennio 2026-2028: quando e come fare domanda?

La Regione Emilia-Romagna ha rinnovato il proprio impegno a sostegno del diritto allo studio e della mobilità sostenibile, confermando l’iniziativa “Salta su!” per gli anni scolastici 2026-2027 e 2027-2028. La misura, che punta a incentivare l’uso di bus e treni regionali tra le nuove generazioni, mette a disposizione abbonamenti gratuiti e agevolati per il percorso casa-scuola. Per sostenere questo ambizioso progetto, l’amministrazione regionale ha stanziato oltre 28,7 milioni di euro per il prossimo biennio.

I beneficiari: dai più piccoli alle scuole superiori

L’agevolazione è rivolta a tutti gli studenti residenti in Emilia-Romagna iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (statali e paritarie) e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp), inclusi coloro che frequentano istituti fuori regione.

Nello specifico:

Scuole primarie e medie: gli abbonamenti restano gratuiti . In molti comuni capoluogo e grandi centri (come Bologna, Parma, Modena e Ravenna), i bambini della primaria riceveranno la tessera direttamente a casa.

gli abbonamenti restano . In molti comuni capoluogo e grandi centri (come Bologna, Parma, Modena e Ravenna), i bambini della primaria riceveranno la tessera direttamente a casa. Scuole superiori e Iefp: l’agevolazione è riservata ai nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. Per questa categoria di studenti, è prevista da quest’anno una quota di adesione una tantum di 15 euro per ogni anno scolastico.

Risparmio per le famiglie e sostenibilità

I numeri delle edizioni precedenti confermano il successo della misura: nell’anno scolastico 2024-2025, il risparmio medio per le famiglie è stato stimato tra i 300 e i 600 euro per figlio. Per la campagna 2025-2026, sono state presentate oltre 119.000 domande, a testimonianza di quanto l’iniziativa sia radicata nel territorio. Oltre all’aspetto economico, la Regione punta sull’educazione ambientale, come sottolineato dallo slogan della nuova campagna: “Economico per te, ecologico per tutti!”.

Come presentare la domanda

Le richieste possono essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale dedicata, accedendo con credenziali Spid o Cie. La scadenza è fissata alle ore 14:00 del 18 dicembre.

Il sistema è progettato per essere intuitivo: un Travel planner integrato individua automaticamente la soluzione di viaggio più adatta al percorso dello studente, combinando diversi mezzi di trasporto (autobus e treni) se necessario.

Libertà di movimento non solo per la scuola

L’abbonamento “Salta su!” non è limitato al solo tragitto scolastico. Il titolo di viaggio, valido dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2027, può essere utilizzato anche nel tempo libero lungo la tratta casa-scuola e, nelle città dove è attivo il servizio urbano, sull’intera rete cittadina.

Infine, per gli studenti che frequentano scuole fuori regione o utilizzano servizi di trasporto non regionali, è prevista la possibilità di richiedere un rimborso delle spese sostenute a partire dal 7 ottobre 2026.

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito regionale https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu