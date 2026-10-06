Dispute filosofiche tra i banchi: al via la XIV edizione del concorso Romanae Disputationes

Parte venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 15, in diretta dall’Università Cattolica di Milano, la XIV edizione di Romanae Disputationes, il concorso di filosofia per le scuole superiori. Oltre 5.000 studenti e studentesse di tutta Italia seguiranno la lezione inaugurale.

La lezione inaugurale

A introdurre il tema sarà il prof. Roberto Mordacci, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. La partecipazione all’evento è libera, previa registrazione sul portale di Romanae Disputationes.

Il tema: “C’è un senso nella storia?”

Il titolo della XIV edizione è «C’è un senso nella storia? – Caos, progresso, eterno ritorno». Gli studenti saranno invitati a interrogarsi sul significato del divenire storico: la storia segue una direzione o è dominata dal caos? Esiste un progresso nell’esperienza o tutto torna ciclicamente? Queste domande saranno al centro del lavoro dell’edizione. Team di studenti e docenti si confronteranno tra paper scritti, video, monologhi e dispute filosofiche.

Il concorso e il supporto didattico

Lanciato nel 2013 e promosso da ApiS – Amore per il Sapere, il concorso è realizzato in collaborazione con il mondo accademico. Oltre dieci videolezioni di docenti universitari saranno pubblicate sul canale YouTube di RD per accompagnare studenti e docenti nella realizzazione dell’elaborato scritto, del video o del monologo filosofico. Il progetto rientra inoltre nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIM, come iniziativa di potenziamento delle eccellenze su scala nazionale in ambito filosofico.

Partner e patrocini

Romanae Disputationes lavora in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Toniolo, CIMEA, Loescher editore, Laterza scolastica, Fondazione RUI, Cineteca di Bologna, Fondazione De Gasperi e altri partner, con il patrocinio di INDIRE e di diversi atenei, tra cui Bologna, Padova, Ca’ Foscari di Venezia e Bari Aldo Moro, oltre che del Comune di Bologna.