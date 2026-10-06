Dispute filosofiche tra i banchi: al via la XIV edizione del concorso Romanae Disputationes

Parte venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 15, in diretta dall’Università Cattolica di Milano, la XIV edizione di Romanae Disputationes, il concorso di filosofia per le scuole superiori. Oltre 5.000 studenti e studentesse di tutta Italia seguiranno la lezione inaugurale.
A introdurre il tema sarà il prof. Roberto Mordacci, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. La partecipazione all’evento è libera, previa registrazione sul portale di Romanae Disputationes.
Il titolo della XIV edizione è «C’è un senso nella storia? – Caos, progresso, eterno ritorno». Gli studenti saranno invitati a interrogarsi sul significato del divenire storico: la storia segue una direzione o è dominata dal caos? Esiste un progresso nell’esperienza o tutto torna ciclicamente? Queste domande saranno al centro del lavoro dell’edizione. Team di studenti e docenti si confronteranno tra paper scritti, video, monologhi e dispute filosofiche.
Lanciato nel 2013 e promosso da ApiS – Amore per il Sapere, il concorso è realizzato in collaborazione con il mondo accademico. Oltre dieci videolezioni di docenti universitari saranno pubblicate sul canale YouTube di RD per accompagnare studenti e docenti nella realizzazione dell’elaborato scritto, del video o del monologo filosofico. Il progetto rientra inoltre nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze del MIM, come iniziativa di potenziamento delle eccellenze su scala nazionale in ambito filosofico.
Romanae Disputationes lavora in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Toniolo, CIMEA, Loescher editore, Laterza scolastica, Fondazione RUI, Cineteca di Bologna, Fondazione De Gasperi e altri partner, con il patrocinio di INDIRE e di diversi atenei, tra cui Bologna, Padova, Ca’ Foscari di Venezia e Bari Aldo Moro, oltre che del Comune di Bologna.