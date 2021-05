Dl Sostegni bis. Come cambia il concorso per Dirigente Tecnico?

Il Decreto Sostegni bis, nella parte relativa alle misure per la scuola, all’articolo 58, comma 2 lettera a) presenta una dicitura interessante che apre molti interrogativi sul Concorso per Dirigente Tecnico.

Si legge nel Decreto Sostegni bis: al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l’articolo 3-bis è abrogato.

L’articolo 3 bis che viene abrogato regolamenta la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi. E riguarda le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami.

Vengono quindi fornite nell’articolo abrogato indicazioni relative ai requisiti di accesso al concorso (accesso riservato al personale docente ed educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali); alla prova preselettiva (il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, a cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli); alle soglie di superamento delle prove scritte e orali e altro.

La domanda è: cosa succede dal momento che l’articolo 3 bis viene abrogato? Cosa comporta tale abrogazione? Il concorso per Dirigente Tecnico seguirà le disposizioni riguardanti tutti gli altri concorsi, di cui abbiamo già scritto?

E quanto alle tempistiche del concorso?

Il concorso per Dirigente Tecnico, lo ricordiamo, secondo il Decreto Milleproroghe del 4 gennaio 2021 dovrebbe essere espletato entro dicembre 2021. Questi tempi saranno rispettati?

