Recita di fine anno, docente 63enne si sente male in sala e muore davanti alla sua famiglia

Ancora un grave lutto a scuola, ancora un docente che ha perso la vita sul luogo di lavoro: stavolta ci troviamo a Senigallia. Qui un insegnante di 63 anni ha avuto un malore durante la recita di fine anno ed è morto.

Come riportano testate locali come Cronache Ancona e Senigallia Notizie, l’uomo, che insegnava musica alle medie, si è sentito male nel pomeriggio di ieri, 19 maggio. L’uomo stava dirigendo le classi quando si è accasciato.

Una tragedia nella tragedia

Sul posto è subito accorsa un’ambulanza e i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti di studenti, colleghi e famiglie. Erano presenti in sala anche la moglie e il figlio dell’insegnante che a un certo punto ha iniziato a sentirsi male, si è recato in un corridoio stendendosi e venendo soccorso da un medico presente in sala.

Ennesimo lutto a scuola

Proprio ieri si è saputo che un altro docente, in circostanze totalmente diverse, ha perso la vita a scuola. Si tratta di un insegnante di violoncello di 35 anni che è caduto dal secondo piano dell’edificio scolastico a Torino.

L’insegnante si sarebbe lanciato dal secondo piano della scuola intorno alle 15.