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18.09.2026
Aggiornato alle 13:03

Docente accoltellata a scuola da uno studente 13enne. Poco prima aveva spruzzato spray urticante

Redazione
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Il commento della Gilda degli insegnanti
Manzi (PD): "Vicinanza alla docente, episodio sconvolgente"

La scuola è iniziata soltanto da pochi giorni e già si moltiplicano le segnalazioni di episodi di violenza da parte di giovanissimi. L’ultimo caso arriva da Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe accoltellato una docente, ferendola non in modo grave, dopo aver spruzzato spray al peperoncino. A riferire la notizia è la Repubblica, secondo cui l’episodio sarebbe avvenuto “in una scuola media della periferia est della Capitale”, e la prima chiamata al 112 sarebbe arrivata “alle 9.30, poco dopo il suono della campanella”.

“La vittima è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Vannini“, si legge nell’articolo. “A scuola sono arrivati immediatamente i carabinieri del comando provinciale di Roma. I militari della stazione di Centocelle hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le responsabilità del ragazzo”. Le ragioni che avrebbero portato il tredicenne a compiere il gesto, precisa il quotidiano, al momento rimangono sconosciute.

“La professoressa, profondamente provata dall’accaduto, non è in pericolo di vita“, riporta ancora Repubblica. “Le indagini dei militari proseguono per accertare tutti i dettagli della vicenda e verificare come il minore sia riuscito a introdurre il coltello e lo spray al peperoncino all’interno della scuola. L’adolescente è figlio di una famiglia come tante, senza disagi o criticità particolari. Anche la professoressa ha un ottimo rapporto con gli studenti e non avrebbe mai avuto conflitti in classe”.

Il commento della Gilda degli insegnanti

È inaccettabile dover commentare nuovamente un gravissimo fatto di cronaca ai danni di un insegnante. Questi atti intollerabili rappresentano un’aggressione diretta non solo alla persona ma a tutta l’istituzione scolastica e al ruolo della funzione docente. Stiamo assistendo progressivamente all’erosione dello spazio professionale dell’insegnante e all’involuzione del rapporto scuola – famiglia. La scuola non deve trasformarsi in un territorio di scontro ma deve rimanere un luogo sicuro di formazione, rispetto e crescita civile. La Gilda degli Insegnanti esprime solidarietà nei confronti della collega. È quanto diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti

Manzi (PD): “Vicinanza alla docente, episodio sconvolgente”

“Esprimo, a nome mio e del Partito Democratico, la più profonda vicinanza e solidarietà alla docente aggredita questa mattina in una scuola media di Roma e a tutta la comunità scolastica coinvolta in un episodio gravissimo e sconvolgente. In attesa che le autorità facciano piena luce sulla dinamica e sulle responsabilità di quanto accaduto, il nostro pensiero va innanzitutto all’insegnante, alla sua famiglia, ai colleghi, agli studenti e a tutto il personale della scuola. A loro vogliamo far sentire tutta la nostra vicinanza”. Così Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd
“Ancora una volta un episodio di violenza colpisce la scuola e, insieme ad essa, una figura fondamentale della nostra comunità: l’insegnante. Non possiamo rassegnarci all’idea che chi ogni giorno ha il compito di educare, accompagnare e formare le nuove generazioni possa trovarsi esposto alla violenza proprio nel luogo in cui svolge la propria funzione. Questi episodi ci impongono di interrogarci e di intervenire sulla prevenzione. La risposta, prosegue la dem, non può arrivare soltanto dopo che la violenza si è manifestata: dobbiamo essere capaci di intercettare prima il disagio, rafforzare l’ascolto e il sostegno agli studenti, essere a fianco degli insegnanti e dell’intera comunità educante,  costruire una collaborazione più forte tra scuola, famiglie, servizi e territorio e investire nella comunità educante”.

“La violenza va condannata con fermezza, ma la condanna da sola non basta. Servono strumenti, risorse e una strategia educativa di lungo periodo per prevenire la violenza e contrastare il disagio giovanile. È una responsabilità che riguarda le istituzioni, le famiglie e tutta la società.
Alla docente e alla comunità scolastica di Roma rinnoviamo la nostra solidarietà e la nostra vicinanza”. Così conclude Manzi

violenza a scuola

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