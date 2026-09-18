Registrati
Attualità
18.09.2026
Aggiornato alle 15:56

Docente accoltellata in classe, lo studente 13enne non è punibile: il vannacciano Sasso chiede di cambiare la legge e metal detector d’ufficio

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Sasso: fatto mostruoso se è vero che ha ripreso tutto con il telefono
I motivi della non punibilità e le azioni giudiziarie alternative

È furente Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione: commentando l’episodio accaduto a Roma, dove uno studente di 13 anni ha accoltellato una docente, ferendola non in modo grave, dopo aver spruzzato spray al peperoncino, l’ex leghista ha puntato il dito contro la famiglia del giovane, contro la poca fermezza del ministro dell’Istruzione e dell’Interno, ma anche contro e le norme, ritenute troppo deboli per punire a dovere i giovanissimi che si macchiano di reati importanti.

Sasso: fatto mostruoso se è vero che ha ripreso tutto con il telefono

“A gennaio – ha detto Sasso -, dopo un fatto simile, la solita scialba circolare ministeriale aveva annunciato la possibilità di dotare le scuole più a rischio di metal detector, su richiesta dei singoli istituti. Praticamente zero. I ministri Valditara e Piantedosi provvedano d’ufficio a dotare le scuole più a rischio di dispositivi di controllo” d’ufficio, quindi “immediatamente, senza aspettare il prossimo docente accoltellato”.

Secondo il deputato vannacciano, “quanto accaduto” rappresenta “qualcosa di gravissimo e, se dovesse essere confermato il fatto che il ragazzo stesse riprendendo tutto in diretta col telefono, quel gravissimo diventerebbe mostruoso”.  

L’episodio, ha continuato Sasso, rappresenta il fallimento di più modelli educativi: in primis la famiglia del tredicenne accoltellatore. La scuola torni a essere un luogo sicuro, serio e autorevole. Episodi del genere anni fa sarebbero stati inimmaginabili. Oggi viviamo in una società malata e per certi mali bisognerebbe usare il pugno duro: iniziamo a rendere punibili anche i minori di 14 anni”.

I motivi della non punibilità e le azioni giudiziarie alternative

A stabilire non punibilità dei giovanissimi con età fino ai14 anni è l’articolo 97 del codice penale: la mancata azione penale è dovuta al fatto che l’under 14 non ha ancora sviluppato la maturità per comprendere in pieno il valore delle sue azioni.

Qualora il giovane che non ha ancora compiuto 14 anni dovesse essere considerato pericoloso per la società, il giudice può comunque decidere per la sua libertà vigilata o il ricovero in apposita comunità.

Inoltre, qualora dovesse essere accertato che i genitori non hanno sorvegliato adeguatamente il giovane, potrebbero rispondere civilmente per i danni arrecati.

alunni violentidocenti aggreditiRossano Sasso

Docente accoltellata, l’alunno 13enne aveva programmato tutto: indossava un caschetto con cellulare-goPro collegata a Telegram, occhiali da softair e coltelli da sub

Giovani minori violenti, con lesioni personali ai pubblici ufficiali si procede d’ufficio e “stretta” sulla movida: fermo preventivo e carcere fino a 5 anni

Alunni aggressivi e famiglie ingerenti sono la norma, Eurispes: il docente oggi non ha vita facile. Costarelli (Anp): per i genitori sbagliano sempre i prof

Il docente non ce l’ha con l’alunno che ha tentato di accoltellarlo: è fragile. Ma l’11enne non si dice pentito. Valditara: stop social a under 15

Docenti aggrediti a Parma a cinghiate, nessun “buonismo”: anche il provveditore ora parla di sanzione disciplinare inevitabile perché educante

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Docente accoltellata, l’alunno 13enne aveva programmato tutto: indossava un caschetto con cellulare-goPro collegata a Telegram, occhiali da softair e coltelli da sub

Alessandro Giuliani

Permessi Legge 104 condivisi tra più familiari: dall’INPS le regole su controlli, sforamenti e recupero degli indebiti

Lara La Gatta

Prof accoltellata a Roma, è a favore della remigrazione ed è stata salvata da un alunno del Congo: “Le mie idee non cambiano”

Redazione

Intelligenza artificiale, il 72% dei docenti la usa almeno una volta alla settimana: l’indagine promossa da Spaggiari presentata al Senato

Pubbliredazionale
vai alla ricerca avanzata