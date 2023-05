Docente accoltellata, il preside: “avevamo convocato i genitori del ragazzo. Compagni scossi, per loro supporto psicologico in classe”

È attesa per oggi la convalida dell’arresto del 16enne che ha accoltellato la docente all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso. Il giovane è accusato di tentato omicidio aggravato ed è stato piantonato dai carabinieri nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Paolo di Milano. Secondo i medici soffrirebbe di un disturbo paranoide che avrebbe causato l’aggressione. Lo riporta l’Ansa.

Ma i problemi del ragazzo non erano una novità, a quanto pare. Secondo il dirigente scolastico Michele Raffaeli, intervenuto alla trasmissione ‘Porta a Porta’ l’alunno era attenzionato dal Consiglio di classe ed erano stati convocati i genitori. Non si trattava di problemi gravi, ma di comportamento e didattici, e in questo caso vengono chiamate le famiglie per capire quali strategie attuare. Se questo episodio abbia scatenato l’ira del ragazzo non è ancora stato accertato.

Intanto i compagni di classe risultano ancora scossi. Dopo aver saltato un giorno di scuola, erano attesi stamattina in classe. Per loro è stato predisposto un supporto psicologico, ha affermato il preside.