Docente arrestato per spaccio di cocaina: faceva una doppia vita e gestiva gli ordini su WhatsApp, circa 200 negli ultimi mesi

Docente arrestato per spaccio di cocaina: faceva una doppia vita e gestiva...

Una vera e propria doppia vita: un docente di matematica di scuola media della provincia di Perugia, 52 anni, svolgeva la sua attività come prof di matematica di giorno e nel tempo libero era solito spacciare droga, nello specifico cocaina. Lo riportano vari media tra cui La Nazione.

Gli oggetti rinvenuti nella casa del docente

Il docente è stato sorpreso dalle Fiamme Gialle mentre vendeva cocaina a un “cliente” del posto. Durante la perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati un bilancino di precisione, sostanza da taglio e denaro contante considerato di provenienza illecita. L’uomo gestiva un vero e proprio giro di droga nei paesi vicini.

Nel corso degli approfondimenti svolti sono stati ricostruiti poco meno di 200 episodi di cessione di droga negli ultimi mesi, per oltre un etto di cocaina ceduta, con un incasso di oltre 10mila euro.

I militari avevano notato il continuo viavai di persone sospette, molte con precedenti per droga, che si recavano nel parcheggio e al piano terra dell’abitazione del professore, per poi uscirne dopo pochi minuti. Il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari per il professore, poi convalidati dal Gip.

Le indagini hanno consentito di accertare che le cessioni di droga avvenivano mediante ordini effettuati su WhatsApp, utilizzando un linguaggio in codice per eludere eventuali controlli.