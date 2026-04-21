Docente taglia capelli ad alunne, il prof Maggi: “Mela marcia. Test psicoattitudinali? Ma lo sapete cosa dobbiamo fare prima di insegnare?”

Dopo l’episodio avvenuto in una scuola media di Mestre, che ha visto una docente supplente tagliare una ciocca di capelli a due alunne dopo che una aveva chiesto la lunghezza da dare ad un riassunto, si è aperto il dibattito sul reclutamento dei docenti.

In particolare, in molti, dopo questo caso, invocano una selezione più dura per gli insegnanti soprattutto dal punto di vista dell’equilibrio psicologico, magari con test psicoattitudinali. L’ipotesi è stata paventata anche dalla psicologa e criminologa Roberta Bruzzone.

Lo sfogo

A dire la sua è stato il docente e personaggio televisivo Andrea Maggi, sul suo profilo Facebook. “Noi docenti abbiamo bisogno di test psicoattitudinali? Ma voi lo sapete cosa noi insegnanti dobbiamo fare prima di diventare insegnanti di ruolo? Lo sapete che facciamo tirocini che valgono anche come test psicoattitudinali? No, non lo sapete. Altrimenti non chiedereste i test psicoattitudinali per gli insegnanti”, ha scritto in un post.

Ecco cosa ha detto in un video: “Vorrei spiegare che prima della nostra immissione in ruolo noi docenti svolgiamo corsi abilitanti con decine di ore di tirocinio che servono di fatto come prova psicoattudinale. Inoltre, dopo il superamento del concorso, al termine dell’anno di prova, l’immissione in ruolo di un docente viene confermata o meno da un dirigente scolastico che si assume la responsabilità. Quindi l’attitudine all’insegnare o meno è già presente nelle fasi di formazione”.

“Per una sola mela marcia si fa il solito bailamme populista che non fa che screditare l’intera categoria dei docenti per la condotta di uno solo. Insinuare il sospetto che l’intera categoria dei docenti sia marcia fino al midollo è una cosa ingiusta e falsa”.

La docente è stata sospesa

La professoressa, una supplente assunta con interpello, è stata ufficialmente sospesa e rischia il licenziamento. L’episodio ha scatenato un intenso dibattito sul reclutamento degli insegnanti e sulle loro condizioni psicofisiche.

Le parole dell’esperta

A dire la sua è stata la psicologa e criminologa Roberta Bruzzone sulla sua pagina Facebook. “Capita spesso che io difenda gli insegnanti. E lo faccio con convinzione, perché so bene in quali condizioni lavorano oggi: classi sempre più complesse, ragazzi sempre più fragili, un disagio psicologico e neuropsichiatrico che cresce e che rende il lavoro educativo enormemente più difficile, più usurante, più frustrante.

In Italia si parla ormai di numeri che impongono una riflessione seria, perché il disagio dei minori non è più un’eccezione, ma una realtà con cui chi insegna deve fare i conti ogni giorno.

Ma proprio per questo, quello che sarebbe accaduto a Mestre è qualcosa di semplicemente insopportabile. Tagliare i capelli a due ragazze davanti alla classe non è un gesto educativo, non è un modo per ‘farsi capire’, non è un eccesso di zelo.

È un atto di prevaricazione, di umiliazione, di violenza simbolica esercitata davanti a testimoni, in un luogo che dovrebbe essere presidio di crescita, tutela e dignità. ￼

La scuola non è una caserma fuori controllo, e l’aula non è il palcoscenico su cui un adulto scarica la propria inadeguatezza relazionale travestendola da autorevolezza.

Quando un insegnante arriva a un gesto del genere, il punto non è più la fatica del mestiere, che resta enorme e reale. Il punto è che quella persona, in quel momento, ha mostrato di non essere idonea a gestire il potere educativo che le è stato affidato. Perché qui non siamo davanti a una ‘modalità discutibile’.

Siamo davanti a un gesto che spezza un confine fondamentale: quello tra educare e umiliare. E chi umilia pubblicamente un minore non sta insegnando nulla, se non la legge del più forte.

Una legge miserabile, antica, tossica, che dovrebbe restare sepolta nei tempi più bui, non riaffacciarsi nel 2026 dentro una classe. Ed è proprio per questo che non basta indignarsi un giorno e voltare pagina quello dopo.

Bisogna avere il coraggio di dirlo chiaramente: chi svolge una professione così delicata dovrebbe essere selezionato non solo per titoli e graduatorie, ma anche per equilibrio, struttura di personalità, capacità di gestione emotiva, tenuta relazionale.

Perché mettere un adulto inadeguato davanti a dei ragazzi significa consegnare dei minori a qualcuno che può trasformare il proprio ruolo in uno strumento di mortificazione. E questo, francamente, è intollerabile.

Quello che colpisce di più è l’abisso mentale che può consentire di compiere un gesto simile e poi pensare persino di giustificarlo come un tentativo di comunicazione. No. Quella non è comunicazione. Quella è sopraffazione. È l’idea malata che umiliare qualcuno possa servire a educarlo. Ed è un’idea che dovrebbe essere incompatibile con l’insegnamento.

Perché un ragazzo può dimenticare una spiegazione, può dimenticare un voto, può perfino dimenticare una materia. Ma non dimentica l’umiliazione subita davanti agli altri. Quella resta. Scava. Ferisce. E lascia un segno profondo, soprattutto quando arriva da un adulto che avrebbe dovuto proteggere, non colpire.

Se davvero vogliamo difendere la scuola, allora dobbiamo difenderla anche da chi la tradisce dall’interno. E un gesto del genere la tradisce nel modo peggiore ossia calpestando la dignità di un minore sotto gli occhi di tutti”.

L’opinione degli studenti

Secondo un instant poll realizzato da Skuola.net su un campione di 780 studenti, il 90% è favorevole all’introduzione di test psicoattitudinali per chi sale in cattedra. Un dato netto, che solleva questioni complesse sulla selezione e il monitoraggio del corpo docente.

I numeri parlano chiaro. Secondo un’indagine condotta da Skuola.net insieme all’Associazione Nazionale Presidi su oltre 5.000 studenti, l’87% degli intervistati dichiara di essersi sentito almeno una volta sottovalutato o umiliato da un insegnante: il 30% dice che accade frequentemente, il 57% occasionalmente. In molti hanno commentato i risultati del sondaggio con esperienze dirette, descrivendo episodi di nervosismo, scatti improvvisi e reazioni sproporzionate. Come sintetizza uno degli studenti interpellati: “Prima ancora di insegnare, un docente dovrebbe essere in grado di gestire lo stress e il rapporto con gli studenti”.

La stessa indagine ridisegna il profilo del docente ideale secondo i ragazzi. Per 8 studenti su 10 contano soprattutto la capacità di motivare, valorizzare e coinvolgere la classe. La competenza disciplinare, pur ritenuta centrale, si ferma al 70% delle preferenze, tallonata dall’esigenza di ascolto verso chi è in difficoltà, indicata come fondamentale dal 69% degli intervistati. La dimensione relazionale pesa dunque almeno quanto quella didattica. Non a caso, il 76% degli studenti ritiene giusto che i docenti vengano valutati sul loro operato complessivo, e il 67% è favorevole a questionari anonimi di fine anno, sul modello universitario.