L’IA è già entrata nelle università italiane: cosa dicono i dati (e cosa significa per la scuola)

L’intelligenza artificiale non sta per arrivare nelle università italiane: c’è già, e i numeri sono più netti di quanto si pensi. Una ricerca sull’uso dell’IA nelle università italiane condotta da TeamCETU – indagine su 507 studenti di triennali, magistrali e dottorati, incrociata con l’analisi di oltre 21.000 elaborati accademici – fotografa abitudini di studio che la scuola secondaria, che quegli studenti li prepara, non può permettersi di ignorare.

I numeri

L’83% degli studenti ha usato strumenti di IA generativa almeno una volta per il proprio lavoro accademico, e quasi uno su due li usa con regolarità. Gli impieghi vanno dal supporto leggero – idee e titoli (44%), struttura del testo (42%), grammatica e stile (36%) – fino alla generazione di interi paragrafi (26%). Il dato che fa discutere è un altro: il 10% dichiara di aver consegnato testi interamente generati dall’IA, e l’analisi degli elaborati rileva in media un 18% di contenuto riconducibile a sistemi automatici.

Il fenomeno tocca tutti i livelli: i dottorandi risultano i più inclini a integrare l’IA nel proprio lavoro (87%), seguiti da magistrali (84%) e triennali (83%). Non è una moda delle matricole – è un cambiamento strutturale del modo di studiare.

Il vuoto di linee guida

Il dato più preoccupante non riguarda gli studenti ma le istituzioni: solo il 18% degli intervistati ha ricevuto dal proprio ateneo indicazioni chiare sull’uso consentito dell’IA. In assenza di regole condivise, le pratiche si sviluppano in modo frammentato e crescono i comportamenti elusivi: il 51% degli studenti dichiara di modificare i testi generati proprio per non farsi rilevare, mentre il 69% teme di essere scoperto. Il quadro che emerge è un’enorme zona grigia in cui ciascuno decide da sé dove passi il confine tra supporto legittimo e sostituzione.

Gli stessi studenti, peraltro, non sono utenti ingenui: il 47% segnala problemi di accuratezza nei contenuti generati e il 25% ha trovato citazioni inventate di sana pianta. La tecnologia produce testo veloce, non testo affidabile – e chi la usa comincia ad accorgersene.

Cosa significa per la scuola

Gli studenti che oggi siedono nelle aule delle superiori troveranno all’università un ambiente dove l’uso dell’IA è pratica comune e la regolamentazione è in ritardo. Prepararli richiede competenze che vanno oltre la padronanza tecnica: scrittura argomentativa, valutazione delle fonti, costruzione critica del testo, autovalutazione – esattamente le capacità che mal si prestano alla delega totale a un sistema automatico.

Il ruolo del docente, in questa transizione, si rafforza invece di indebolirsi: è la guida nella riflessione su autenticità, responsabilità personale e trasparenza delle fonti. La distinzione utile da insegnare non è “IA sì o IA no”, ma quella tra collaborazione, ispirazione e sostituzione – perché è lì che si giocherà l’integrità accademica dei prossimi anni.

Sul piano pratico, qualche pista già percorribile in classe: compiti che chiedono di documentare il processo e non solo il prodotto (bozze, fonti consultate, scelte fatte); esercizi di verifica delle fonti su testi generati dall’IA, citazioni inventate comprese – un’attività che gli studenti trovano sorprendentemente istruttiva; e momenti di discussione esplicita su dove passa il confine tra aiuto e sostituzione, prima che ciascuno lo tracci da sé.

Non solo rischi

La stessa ricerca mostra l’altra faccia: molti studenti usano l’IA per capire meglio i contenuti, generare spunti, imparare a strutturare un testo. La sfida non è escludere gli strumenti ma governarli – e vale anche per il supporto umano. Realtà come TeamCETU, che affianca gli studenti universitari nel metodo di studio e nella preparazione degli elaborati, osservano il fenomeno da un punto di vista privilegiato: chi arriva all’università con un metodo solido usa l’IA come strumento; chi arriva senza metodo rischia di farsi sostituire. La differenza si costruisce prima, tra i banchi della secondaria.

Domande frequenti

Come sono stati raccolti i dati della ricerca?

Con un questionario anonimo somministrato a giugno 2025 a 507 studenti italiani di triennali, magistrali e dottorati, affiancato dall’analisi di oltre 21.000 elaborati accademici tramite software antiplagio con rilevazione IA.

Le università possono vietare l’uso dell’IA?

Ogni ateneo decide in autonomia, ed è proprio questa frammentazione il problema rilevato: solo il 18% degli studenti ha ricevuto indicazioni chiare, in qualunque direzione.

Gli strumenti antiplagio riconoscono i testi generati dall’IA?

I sistemi di rilevazione esistono e migliorano, ma non sono infallibili – e la metà degli studenti dichiara di modificare i testi proprio per aggirarli. La risposta educativa conta più di quella tecnologica.

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