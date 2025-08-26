Docenti di sostegno precari e continuità didattica, anticipazione Valditara: “Quasi il 50% sono stati confermati”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto al Meeting di Rimini, ha parlato delle principali novità e delle riforme che stanno trasformando il sistema educativo italiano.

Nel corso dell’evento, il ministro ha anticipato che “quasi il il 50% degli insegnanti di sostegno precari sono stati, tra virgolette, saranno confermati garantendo una straordinaria continuità didattica che la scuola italiana non ha mai avuto prima, grazie alla possibilità per le famiglie, laddove si fosse instaurato un buon rapporto educativo e umano fra il giovane e l’insegnante, di chiederne la conferma“.

RIVEDI GLI INTERVENTI