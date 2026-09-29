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29.09.2026

Docenti e alunni vanno a scuola e si accorgono che il tetto dell’istituto è stato rubato: il caso

Redazione
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Il tetto della scuola non c’è più, è stato rubato: questa la brutta sorpresa per docenti e alunni di un istituto della bergamasca di ieri, 28 settembre. Come riporta Il Corriere della Sera, quando le maestre e i bambini sono entrati nell’edificio, si sono accorti che qualcuno aveva rubato il tetto. La banda di ladri, in azione nel fine settimana, era a caccia di rame e bronzo: la scuola materna, che fa capo alla parrocchia, ha la copertura in metallo.

Gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in corso: si sta cercando di capire come sia stata portata via gran parte della copertura dell’edificio. Non è chiaro nemmeno se i ladri siano entrati in azione nella notte tra sabato e domenica o in quella successiva.

Un colpo sorprendente perché è avvenuto in pieno centro storico, dove la scuola dell’infanzia è circondata da abitazioni. Nessuno, però, sembra essersi accorto di nulla mentre il furto avveniva, anche se c’è chi sostiene di aver notato aperto, domenica mattina, uno dei cancelli dell’asilo.

“La struttura — dice l’avviso pubblicato dalla scuola sui social — è stata vittima di un grave atto vandalico che ha causato ingenti danni: il tetto è stato gravemente compromesso e anche il nostro giardino, uno spazio prezioso per i bambini e per tutta la comunità scolastica, ha subito danni. Il tetto, elemento fondamentale per la sicurezza e l’agibilità dell’edificio, necessita ora di importanti interventi di ripristino. I carabinieri sono prontamente intervenuti dopo la segnalazione e stanno svolgendo gli accertamenti necessari. Condividiamo questo episodio non solo per informare, ma anche per sensibilizzare la comunità sull’impatto che questo evento ha avuto per noi”.

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