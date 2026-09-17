Registrati
Diretta video

Primo piano | Le notizie principali

Attualità
17.09.2026

Alunno fotografa infiltrazioni nel soffitto e riceve una nota perché ha usato il cellulare, i genitori fanno ricorso: era il tablet. Respinto

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il docente dalla parte dello studente
Le parole della dirigente scolastica

Lo scorso maggio, in una scuola di Pordenone, uno studente ha avuto l’idea di fare una foto alle infiltrazioni d’acqua nel soffitto della scuola. Quest’ultimo, secondo quanto scritto da Il Messaggero, è stato colpito da un provvedimento disciplinare.

L’Ufficio scolastico regionale (Usr) ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia, confermando il provvedimento. Lo riporta Open.

La famiglia ha dato però una versione diversa: le immagini sarebbero state scattate con il tablet di classe, con l’accordo dei compagni e del professore presente.

Ritenendo la nota disciplinare “ingiusta”, il padre dell’allievo aveva quindi fatto ricorso all’Usr. Dopo il rigetto, la famiglia ha deciso di non rivolgersi al Tar. “Siamo sicuri che il ragazzo sia nel giusto”, ha spiegato al Gazzettino l’avvocato della famiglia.

Il legale ha però sottolineato che, con l’anno scolastico ormai terminato e il ragazzo promosso senza conseguenze sulla pagella, un nuovo ricorso avrebbe rischiato di essere dichiarato privo di un interesse attuale. “Quando è arrivata la decisione dell’Ufficio scolastico regionale, l’anno era terminato. Il ragazzo era stato promosso e non c’erano state ripercussioni in pagella”.

Il docente dalla parte dello studente

A contestare la decisione è anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’istituto. Secondo il docente, il tema della sicurezza avrebbe dovuto prevalere sulle norme interne della scuola. Il professore ha quindi inviato un’istanza all’Ispettorato per la Funzione pubblica, definendo “eccessivo” il provvedimento.

Le parole della dirigente scolastica

Il motivo non è il contenuto della foto, inviata dal ragazzo ai giornali locali, ma il fatto che l’alunno abbia usato il telefono in classe, cosa vietata dal regolamento d’istituto. “L’alunno – è la spiegazione della dirigenza – avrebbe dovuto seguire i canali tradizionali”.

All’interno della comunità scolastica c’è stato malcontento: in una chat di cui fanno parte diversi genitori i cui figli studiano nella scuola è stata manifestata l’intenzione di chiedere chiarimenti alla dirigenza scolastica.

Edilizia scolastica

Edilizia scolastica, con il Pnrr “solo lievi passi avanti”. Un edificio su tre ha ancora bisogno di lavori urgenti

Primo giorno di scuola con l’impalcatura in aula, la dirigente scolastica: “Disallineamento nelle comunicazioni”

Cittadinanzattiva, servono 3 miliardi per gli edifici scolastici. Anagrafi, Piano Climatico, mappa dei rischi, barriere architettoniche: le 10 proposte

Emergenza scuole, aumentano crolli e infortuni, scuole vecchie, senza certificazioni e a rischio sismico: presentato il XXIV rapporto di Cittadinanzattiva

Condizionatori nelle aule, Legambiente: “Solo il 15% dei capoluoghi dichiara di averne”. Ma serve anche l’efficientamento energetico (appena il 19% coinvolto)

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Violenza sulle donne, Mattarella parla di “prevenzione nelle scuole”: “È un’emergenza”

Redazione

Alunno fotografa infiltrazioni nel soffitto e riceve una nota perché ha usato il cellulare, i genitori fanno ricorso: era il tablet. Respinto

Redazione

Bollo auto “congelato”, il Pd attacca Meloni: l’ha presentato come una televendita di Vanna Marchi, lo pagheranno le Regioni quindi Scuola e Sanità

Alessandro Giuliani

Dimensionamento, Valditara firma decreto per 700 supplenze Ata. Quattro regioni escluse denunciano: “Ritorsione”

Redazione
vai alla ricerca avanzata