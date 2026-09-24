Edilizia scolastica, John Elkann: “In trent’anni abbiamo costruito trenta scuole. Puntare sulla scienza per affrontare le trasformazioni sociali”

“Come famiglia abbiamo investito molto sull’edilizia scolastica: negli ultimi trent’anni, tra le attività delle nostre fondazioni e delle nostre società – e anche grazie al contributo di tante persone – abbiamo costruito o ricostruito trenta scuole solo in Italia“. Sono le parole di John Elkann, imprenditore e presidente della Fondazione Agnelli – tra le più importanti realtà italiane dedicate all’education, che pubblica il progetto Eduscopio, che analizza gli esiti successivi della formazione secondaria per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole – all’indomani dell’apertura dell’anno scolastico, a cui ha partecipato insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Anche ad Amatrice, come per altre scuole, abbiamo voluto mantenere un rapporto di collaborazione permanente e sviluppare progetti originali”, ha detto Elkann in un’intervista concessa a la Repubblica. “Qui ad esempio, con Ferrari, portiamo il nostro progetto Scintillab che avvicina gli studenti delle elementari alle materie scientifiche rendendole più coinvolgenti”. Per l’imprenditore le scienze sono la chiave che permetterà alle nuove generazioni di affrontare il futuro. “La scienza ti obbliga a farti domande sulle cause dei fenomeni e a verificare le spiegazioni. Mai come oggi è importante che i ragazzi apprendano il metodo scientifico per affrontare le grandi trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali“.

“Per questo”, ha aggiunto l’imprenditore, “proponiamo agli insegnanti di realizzare in classe esperimenti e dimostrazioni pratiche che rendono interessanti e divertenti materie spesso ostiche come la matematica e la fisica. Le materie Stem saranno peraltro al centro dell’evento con cui festeggeremo i nostri 60 anni, dove avrà un ruolo di primo piano Fabiola Gianotti, la scienziata italiana più famosa al mondo“. Una riflessione a parte merita il portale Eduscopio.it, “probabilmente il nostro progetto più noto: oggi viene utilizzato da sei famiglie italiane su dieci per compiere delle scelte informate sul futuro dei propri ragazzi dopo le medie. Funziona”, ha concluso Elkann, “perché aiuta insegnanti e dirigenti a migliorare”.