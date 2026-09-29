Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Circolare compiti: ma il diario si usa ancora?

guarda
Attualità
29.09.2026

Tutto l’amore che resta, Raoul Bova interpreta un ds. Nel cast Giulia Bevilacqua: “Nella scuola ideale i prof valorizzano le stortezze degli alunni”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
"L'educazione sentimentale dovrebbe diventare materia da insegnare"
Le parole di Bevilacqua

L’attore Raoul Bova da domani interpreterà un dirigente scolastico, Stefano Fogli, un preside sognatore che fa dell’inclusione la sua missione. Il nome della fiction? Tutto l’amore che resta, in onda da stasera, 29 settembre, su Rai1.

“L’educazione sentimentale dovrebbe diventare materia da insegnare”

Il protagonista è il fondatore di un istituto sperimentale che accoglie ragazzi con e senza disabilità. Stefano cerca di costruire un luogo dove ogni studente possa avere una chance e nessuno venga isolato. Ecco le parole di Bova ai microfoni di Vanity Fair: “Ho studiato alle magistrali e ho iniziato il tirocinio nelle scuole elementari. Volevo insegnare, era uno dei miei obiettivi. Sognavo una scuola in cui anche lo sport fosse alla base dei rapporti umani”.

“L’educazione sentimentale dovrebbe diventare materia da insegnare, fondamentale per gli uomini e le donne del futuro”. Bova si dice favorevole a una legge che vieti ai minori di 15 anni l’accesso ai social: “È necessaria”.

“Credo che la scuola non debba ghettizzare ma neanche creare alunni tutti uguali, omologati: sarebbe una grande sconfitta; bisogna invece evidenziare le diversità”.

Ecco cosa pensa Bova della questione stranieri nelle classi: “Io credo che la scuola debba essere di tutti, tutti hanno lo stesso diritto di essere rispettati. Ci sono cose che non riesco a decifrare in modo analitico, da dove arrivi un pensiero del genere, per cui debba esserci un tetto. L’importante è che ci sia unione tra i ragazzi”, ha detto a La Repubblica.

Le parole di Bevilacqua

Fa parte del cast anche l’attrice Giulia Bevilacqua, che interpreta un’ispettrice del Ministero dell’Istruzione chiamata a verificare che nell’istituto sia tutto in regola. “No ad un linguaggio che parla di tetti o cose del genere. La priorità è dare alla scuola fondi e risorse, corsi di italiano pagati dallo Stato, se il problema è la lingua. Per i disabili, invece, servono insegnanti di supporto e di sostegno, più personale, più risorse, più soldi: è questo che manca alla scuola italiana. Serve anche più tempo per le materie legate all’educazione sentimentale. Ci sono tante cose che si possono fare: ci vuole un po’ di buona volontà e attenzione a tutte le dinamiche che di volta in volta si scatenano tra i giovani”, ha detto a Il Fatto Quotidiano.

“La scuola ideale è quella in cui gli insegnanti valorizzano le ‘stortezze’ degli alunni. Alla fine, siamo tutti un po’ storti. L’insegnante deve valorizzare quella stortezza, perché è ciò che ci rende unici. La scuola è di tutti e deve essere per tutti”, ha aggiunto, a La Repubblica.

Televisione

La Ruota della Fortuna, la campionessa dei record è una prof che vuole estendere la sua scuola privata. Gerry Scotti: “Se lo merita”

Temptation Island, una docente: “Tossicità spettacolarizzata. È un gioco? Li abbiamo visti i risultati di 40 anni di tv”. Il post virale

Minerva – La scuola, nuova serie Netflix su un liceo militare. Cristiana Capotondi interpreta una prof: “Potrebbe affascinare i giovani”

Temptation Island a scuola? Lo psicoterapeuta Pellai risponde a Galiano: “Proposta valida”, i consigli per i docenti

I Cesaroni, Mimmo “docente di sostegno” di un solo alunno: è polemica dopo il caso Gerry Scotti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Decreto Pa approvato alla Camera, le misure per la scuola: l’esperienza nelle paritarie rimane valida per accedere all’insegnamento

Redazione

Docenti e alunni vanno a scuola e si accorgono che il tetto dell’istituto è stato rubato: il caso

Redazione

Vannacci “spoglia” sui social la sottosegretaria Siracusano, Gelmini: machismo puerile, puntare su educazione digitale. Perché la scuola c’entra

Marco Giuliani

Decreto scuola, Meloni illustra le misure: licei tecnologici e professionali, Pei semplificato e programmazione puntuale delle ore di sostegno

Redazione
vai alla ricerca avanzata