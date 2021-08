Docenti, ecco tutte le regole per il rientro a scuola

Il rientro in classe è sempre più vicino. Infatti, già a partire dal primo di settembre è previsto il rientro a scuola per la maggior parte dei docenti che dovranno prendere servizio, inclusi i neo immessi in ruolo.

Nel video riassumiamo ciò che sono le indicazioni ad oggi del Cts poi rinnovate dal Ministero dell’istruzione a seguito di una prima intesa dei sindacati e di una nota di chiarimento. Ecco le principali misure per i docenti.

Il Green pass è obbligatorio sin dal 1° settembre?

Sì, il Green pass potrebbe essere richiesto sin dalla presa di servizio, sebbene è probabile che alcuni dirigenti si limitino a chiederlo in relazione alla didattica e dunque solo in funzione dell’ingresso in aula.

I tamponi saranno a pagamento o gratuiti per il personale non vaccinato?

Ad oggi la posizione del Ministero dell’Istruzione, come previsto dalla Nota del 18 agosto, è quella di garantire i tamponi gratuiti solo a quella parte di personale esente dal vaccino per ragioni sanitarie.

Quando subentrerà il supplente del docente privo del Green pass?

La sostituzione del docente titolare privo del certificato “verde” avverrà a partire dal quinto giorno di “assenza ingiustificata”, momento in cui scatterà la sospensione formale del servizio con contestuale multa da 400 a 1.000 euro.

In aula i docenti a quale distanza dovranno essere collocati rispetto agli alunni?

La cattedra degli insegnanti dovrà essere collocata ad almeno due metri di distanza dagli allievi, come indicato dal Comitato tecnico scientifico.

I docenti dovranno indossare la mascherina?

Sì, i docenti dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico. Per il personale impegnato con i bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale: unitamente alla mascherina il lavoratore potrà usare guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Quali regole in aula professori o durante eventuali incontri scolastici collegiali in presenza ?

In ogni caso vi è obbligo di distanziamento e di uso della mascherina.