Docenti, l’AI stravolge didattica e apprendimenti: al via Didacta Abruzzo, focus su Benedetto Croce – VIDEO

Ha preso il via a Lanciano ‘Didacta Italia’, lo spin-off italiano del più importante evento italiano dedicato alla scuola del futuro. Dopo gli appuntamenti svolti a Bari, Catania e a Riva del Garda, la tre giorni di scuola proiettata al futuro quest’anno approda nei 15mila metri quadrati di spazi espositivi di Lancianofiera suddivisi su sei padiglioni.

L’edizione in Abruzzo – organizzato da Firenze Fiera, in collaborazione con Didacta International e con la partnership scientifica di Indire, renderà omaggio a Benedetto Croce, filosofo e storico nato a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, tra i protagonisti della cultura italiana del Novecento: in particolare, si soffermerà sul concetto di “libertà al singolare che non esiste, perché esiste soltanto nelle libertà al plurale”.

A Lanciano si svolgeranno 90 gli eventi formativi, tra 52 workshop e 38 seminari: anche l’area espositiva farà la sua parte nella formazione dei visitatori, in prevalenza docenti, con ben 870 appuntamenti curati da aziende ed enti del territorio abruzzese. Tra i temi di maggiore attualità non poteva mancare l’intelligenza artificiale, la sua incidenza nell’ambito delle nuove tecnologie e le condizioni per un loro utilizzo consapevole e responsabile nella didattica.

Ci sarà spazio anche per le metodologie didattiche innovative e alla trasformazione degli ambienti di apprendimento. Un focus specifico sarà dedicato alle piccole scuole, anche alla luce dei cambiamenti demografici del Paese e delle difficoltà legate alla distanza dai centri maggiori e nel garantire pari opportunità formative.