Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Minori violenti, sanzioni per i genitori

guarda
Attualità
21.10.2026

Docenti, l’AI stravolge didattica e apprendimenti: al via Didacta Abruzzo, focus su Benedetto Croce – VIDEO

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Ha preso il via a Lanciano ‘Didacta Italia’, lo spin-off italiano del più importante evento italiano dedicato alla scuola del futuro. Dopo gli appuntamenti svolti a Bari, Catania e a Riva del Garda, la tre giorni di scuola proiettata al futuro quest’anno approda nei 15mila metri quadrati di spazi espositivi di Lancianofiera suddivisi su sei padiglioni.

L’edizione in Abruzzo – organizzato da Firenze Fiera, in collaborazione con Didacta International e con la partnership scientifica di Indire, renderà omaggio a Benedetto Croce, filosofo e storico nato a Pescasseroli, in provincia dell’Aquila, tra i protagonisti della cultura italiana del Novecento: in particolare, si soffermerà sul concetto di “libertà al singolare che non esiste, perché esiste soltanto nelle libertà al plurale”.

A Lanciano si svolgeranno 90 gli eventi formativi, tra 52 workshop e 38 seminari: anche l’area espositiva farà la sua parte nella formazione dei visitatori, in prevalenza docenti, con ben 870 appuntamenti curati da aziende ed enti del territorio abruzzese. Tra i temi di maggiore attualità non poteva mancare l’intelligenza artificiale, la sua incidenza nell’ambito delle nuove tecnologie e le condizioni per un loro utilizzo consapevole e responsabile nella didattica.

Ci sarà spazio anche per le metodologie didattiche innovative e alla trasformazione degli ambienti di apprendimento. Un focus specifico sarà dedicato alle piccole scuole, anche alla luce dei cambiamenti demografici del Paese e delle difficoltà legate alla distanza dai centri maggiori e nel garantire pari opportunità formative.

didacta abruzzo 2026

Spaggiari cambia volto per i 100 anni e guarda all’Europa. A Didacta Lanciano racconta: “Vogliamo diventare leader europeo dei servizi digitali per la scuola” – INTERVISTA

Lettura ad alta voce in classe: un piano di formazione per i docenti, Indire ci sta lavorando – VIDEO

Stipendi docenti vs dirigenti: nessun confronto possibile se i prof sono sottopagati – VIDEO intervista a Giannelli (Anp)

Intelligenza artificiale, cresce ancora l’utilizzo tra i docenti ma anche la prudenza: l’indagine Indire – ‘La Tecnica della Scuola’ presentata a Didacta Abruzzo

TFA Indire III ciclo, i corsi di specializzazione partiranno a breve: risponde il presidente Manfredi

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Spaggiari cambia volto per i 100 anni e guarda all’Europa. A Didacta Lanciano racconta: “Vogliamo diventare leader europeo dei servizi digitali per la scuola” – INTERVISTA

Pubbliredazionale

Lettura ad alta voce in classe: un piano di formazione per i docenti, Indire ci sta lavorando – VIDEO

Redazione

Nuovo Bonus Mamme 2026, al via le domande INPS: fino a 720 euro per le lavoratrici. Ecco come richiederlo

Lara La Gatta

Stipendi docenti vs dirigenti: nessun confronto possibile se i prof sono sottopagati – VIDEO intervista a Giannelli (Anp)

Redazione
vai alla ricerca avanzata