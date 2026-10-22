Educare alle emozioni fin da piccoli a scuola: ecco le “palestre emotive” di Indire

A Didacta 2026, a Lanciano, Alessia Rosa, prima ricercatrice Indire, ha illustrato ai microfoni della Tecnica della Scuola, il workshop di cui è relatrice, dedicato alle “palestre emotive”, percorsi socio-emotivi rivolti ai bambini del sistema integrato 0-6 e della scuola primaria. Si tratta di proposte individuate nell’ambito delle attività di ricerca dell’istituto per sostenere le competenze socio-emotive fin dai primissimi anni. L’intento, ha spiegato, è offrire ai bambini gli strumenti che serviranno loro in futuro.

Perché partire dallo 0-6

Secondo Rosa, le competenze socio-emotive sono al centro della ricerca Indire e rientrano tra gli aspetti attenzionati dalla normativa legata alle non cognitive skills. Diventa quindi importante individuare metodologie, strategie e strumenti in grado di sostenerle fin da piccolissimi. Il servizio 0-6, ha ricordato, è la prima “polis”, il primo contesto comunitario in cui i bambini imparano a relazionarsi, a chiedere aiuto e a stare bene con se stessi e nel gruppo, con i pari e con gli adulti. Un contesto, dunque, in cui tali abilità possono iniziare a svilupparsi.

Allenare le competenze, anche negli adulti

La scelta del termine «palestre», ha spiegato la ricercatrice, nasce dal fatto che queste competenze non si acquisiscono una volta per tutte, ma vanno allenate, sia dai bambini sia dagli adulti: un impegno che coinvolge dunque l’intera comunità educativa, dai più piccoli ai docenti. Per questo il workshop affronterà anche le competenze socio-emotive dei docenti, partendo dalle proposte emerse dalla ricerca. Gli strumenti forniti oggi, ha aggiunto, avranno ricadute sul benessere personale e della classe, oltre che sui risultati scolastici, ma anche sulla capacità di relazionarsi con gli altri e con sé stessi. In sostanza, la ricerca guarda al benessere di bambini e adulti all’interno di un contesto comunitario.

Il modello CASEL e i materiali disponibili

Come riferimento teorico, Indire adotta il framework CASEL, uno dei più diffusi, pur non essendo l’unico, che da sempre lavora sulle competenze socio-emotive con particolare attenzione ai contesti scolastici. Gli insegnanti interessati, ha precisato Rosa, possono trovare sulla piattaforma di Indire diverse schede consultabili e utilizzabili in classe, oltre a pubblicazioni sia sulle competenze socio-emotive sia sulle non cognitive skills a partire dallo 0-6, a disposizione di chi voglia avvicinarsi a questo percorso. Tale materiale, ha spiegato, è dunque già disponibile online per i docenti interessati.