Educare alle emozioni fin da piccoli a scuola: ecco le “palestre emotive” di Indire

A Didacta 2026, a Lanciano, Alessia Rosa, prima ricercatrice Indire, ha illustrato ai microfoni della Tecnica della Scuola, il workshop di cui è relatrice, dedicato alle “palestre emotive”, percorsi socio-emotivi rivolti ai bambini del sistema integrato 0-6 e della scuola primaria. Si tratta di proposte individuate nell’ambito delle attività di ricerca dell’istituto per sostenere le competenze socio-emotive fin dai primissimi anni. L’intento, ha spiegato, è offrire ai bambini gli strumenti che serviranno loro in futuro.
Secondo Rosa, le competenze socio-emotive sono al centro della ricerca Indire e rientrano tra gli aspetti attenzionati dalla normativa legata alle non cognitive skills. Diventa quindi importante individuare metodologie, strategie e strumenti in grado di sostenerle fin da piccolissimi. Il servizio 0-6, ha ricordato, è la prima “polis”, il primo contesto comunitario in cui i bambini imparano a relazionarsi, a chiedere aiuto e a stare bene con se stessi e nel gruppo, con i pari e con gli adulti. Un contesto, dunque, in cui tali abilità possono iniziare a svilupparsi.
La scelta del termine «palestre», ha spiegato la ricercatrice, nasce dal fatto che queste competenze non si acquisiscono una volta per tutte, ma vanno allenate, sia dai bambini sia dagli adulti: un impegno che coinvolge dunque l’intera comunità educativa, dai più piccoli ai docenti. Per questo il workshop affronterà anche le competenze socio-emotive dei docenti, partendo dalle proposte emerse dalla ricerca. Gli strumenti forniti oggi, ha aggiunto, avranno ricadute sul benessere personale e della classe, oltre che sui risultati scolastici, ma anche sulla capacità di relazionarsi con gli altri e con sé stessi. In sostanza, la ricerca guarda al benessere di bambini e adulti all’interno di un contesto comunitario.
Come riferimento teorico, Indire adotta il framework CASEL, uno dei più diffusi, pur non essendo l’unico, che da sempre lavora sulle competenze socio-emotive con particolare attenzione ai contesti scolastici. Gli insegnanti interessati, ha precisato Rosa, possono trovare sulla piattaforma di Indire diverse schede consultabili e utilizzabili in classe, oltre a pubblicazioni sia sulle competenze socio-emotive sia sulle non cognitive skills a partire dallo 0-6, a disposizione di chi voglia avvicinarsi a questo percorso. Tale materiale, ha spiegato, è dunque già disponibile online per i docenti interessati.