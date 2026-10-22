Porta a Porta, una prof scesa in piazza: col mio istinto ho ascoltato i ragazzi e si sono fermati. Vespa: “Operazione missionaria, non condivido”

“Quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, capisce? Quindi quando venite qui, venite preparati, dovete studiare, sennò dite delle sciocchezze che non vi giovano”: queste parole del giornalista Bruno Vespa, pronunciate nel corso della puntata del 20 ottobre del programma di Rai1 Porta a Porta, stanno facendo discutere.

Ospite della puntata è stata, tra gli altri, Sabrina Brizzola, 24enne coordinatrice dell’Unione degli universitari. Tra i temi toccati durante la trasmissione la scuola e l’abbandono scolastico. “La nostra generazione è scesa in piazza con modalità diverse. Non siamo d’accordo con queste modalità ma crediamo sia il frutto di politiche che negli anni non hanno ascoltato questa parte sociale”, ha detto la ragazza, parlando delle proteste di questi giorni. Parlando con loro e ascoltando le loro ragioni hanno smesso di lanciare petardi”.

“Credo che se si sia arrivati a questo significa che questi giovani non sono stati ascoltati”.

Lo scontro con la docente

Ad intervenire anche una docente che è scesa in piazza: “Ero in fondo al corteo e ho fatto ciò che ogni insegnante avrebbe fatto, intercettare i ragazzi. Avendo istinto ho individuato il leader dei gruppi e gli ho chiesto di togliersi la maschera. Quello che mi ha colpito è che in tutti i gruppi a cui ho porto la mano lo hanno fatto e ci siamo messi a parlare un paio d’ore. Li ho fatti ragionare sui motivi per cui erano lì”.

“Quando questi ragazzi hanno avuto la possibilità di essere ascoltati, hanno abbandonato l’uso della violenza. La visione che avete dato voi, dei maranza, non copre tutto lo spettro”.

“Quindi se fossero stati ascoltati non avrebbero fatto quello che hanno fatto? Mi perdoni signora, capisco la sua operazione missionaria, la rispetto ma non condivido”, ha risposto Vespa, inalberandosi, prima di passare la parola ad altri ospiti.

In seguito, alla fine della puntata, Brizzola ha aggiunto: “Il diritto allo studio in questo momento in Italia non è garantito. C’è un tasso di abbandono scolastico…”, Vespa l’ha interrotta: “C’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico, siamo un anno in anticipo rispetto ai target Ue. Quindi quando parlate voi giovani, per favore, documentatevi. Questo lavoro è fatto di studio, se venite qui venite preparati, sennò dite delle sciocchezze che non vi giovano”.

I dati presentati da Valditara

A maggio Valditara ha infatti annunciato: “I dati recentemente pubblicati da EUROSTAT relativi al 2025 sulla dispersione scolastica in Europa sono estremamente positivi per il nostro Paese. L’Italia si attesta all’8,2%, al di sotto della media UE del 9,1%, con risultati migliori rispetto a Paesi come la Germania, al 13,1%, e la Finlandia, al 9,9%. Si conferma addirittura superato con 5 anni di anticipo l’obiettivo europeo di un tasso di dispersione del 9% entro il 2030.

La polemica

Vespa è stato ampiamente criticato per i modi usati nei confronti della sua ospite, molto più giovane di lui. Selvaggia Lucarelli ha commentato così: “L’immancabile Bruno Vespa. Liscia il pelo ai potenti ma con questa ragazza schiena drittissima eh. Poi dice che i giovani spaccano le vetrine”.