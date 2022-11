Docenti neo-assunti, chi deve svolgere il periodo di prova e chi non è tenuto

Quest’anno, circa 60.000 docenti saranno impegnati con il periodo di formazione e prova.

A breve sarà aperto l’ambiente online Indire in supporto alla formazione, ma intanto è stata pubblicata la nota 39972, recante “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023”.

Le regole per quest’anno scolastico sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226, che disciplina anche le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Chi deve svolgere il periodo di formazione e prova

Sono tenuti al periodo di formazione e prova:

i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;

i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;

i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;

i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;

i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59;

i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.

Chi non è tenuto

Non devono invece svolgere il periodo di prova i docenti: