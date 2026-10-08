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08.10.2026

Docenti neoassunti, convertito in legge il Decreto PA: nuove regole per la cancellazione dalle graduatorie

Lara La Gatta
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Indice
Cosa cambia dopo il superamento dell'anno di prova
Restano valide le graduatorie dei concorsi ordinari

Il Decreto-legge n. 144/2026, cd. Decreto P.A., è stato convertito nella Legge n. 174 del 5 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026.

Tra le disposizioni di interesse per il personale scolastico figura una modifica alle regole sulla cancellazione dalle graduatorie dei docenti confermati in ruolo.

Cosa cambia dopo il superamento dell’anno di prova

L’art. 5, comma 2, della legge interviene sull’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017, stabilendo che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente viene confermato in ruolo nella stessa istituzione scolastica in cui ha svolto il periodo di prova.

La conferma comporta la cancellazione dalle graduatorie concorsuali, dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di istituto nelle quali il docente risulta iscritto.

Restano valide le graduatorie dei concorsi ordinari

C’è però un’eccezione: la cancellazione non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.

Pertanto, il docente che supera positivamente il periodo di prova, pur essendo confermato in ruolo e cancellato dalle altre graduatorie previste dalla norma, conserva l’eventuale iscrizione nelle graduatorie dei concorsi ordinari.

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