Esami di Stato 2024/2025: il documento di classe del 15 maggio – GUIDA SCARICABILE

Gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione ogni anno, puntualmente, sono attesi con ansia dagli studenti, nonostante i confortanti dati statistici sugli esiti in tutte le regioni d’Italia.

In realtà gli esami rappresentano un momento cruciale nel percorso formativo di ogni studente perché segnano non soltanto il termine del ciclo di studi dell’istruzione secondaria ma anche l’ingresso a prospettive future, universitarie, post secondarie non universitarie o professionali.

L’esame di Maturità, come comunemente viene denominato, vuole certificare il livello finale di preparazione raggiunto dagli studenti, ma anche le competenze acquisite in riferimento al Profilo educativo culturale e professionale dell’indirizzo di studio intrapreso.

L’Ordinanza Ministeriale 67/2025, che disciplina gli esami di Stato, che avranno inizio il prossimo 18 giugno con lo svolgimento della prima prova scritta, dà indicazioni precise sulle procedure.

Qui di seguito si esamina l’art. 10 che riguarda il Documento di classe del 15 maggio.