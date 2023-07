Don Milani e l’esperienza di Barbiana: se ne parla al Festival “I care” a Firenze

Proseguono in tutta Italia le iniziative per ricordare Don Lorenzo Milani e la sua esperienza a Barbiana.

Di particolare interesse il Festival “I care” che ha preso avvio a San Salvi, a Firenze il 27 maggio proprio in occasione della nascita del Priore.

“L’I Care di don Milani – spiegano gli organizzatori – rimanda a una precisa visione del noi, un paradigma sempre attuale che coincide con un modo di esser comunità, con la volontà di dare la possibilità agli ultimi, a chi non avrebbe strumenti di conoscenza, di formarsi, un messaggio importantissimo”.

“Il Festival – spiega la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini – vuole essere un momento importante per ricordare una figura straordinaria che dobbiamo in particolare far conoscere ai giovani, e le iniziative che proponiamo sono lo strumento migliore per farlo. Inoltre, è bello che siano coinvolte le biblioteche, luoghi vivi e vissuti dai cittadini, e quindi ideali per permettere di riscoprire don Milani e i suoi insegnamenti preziosi”.

Nell’ambito del Festival, martedì 4 Luglio presso la Biblioteca Mario Luzi si terrà un incontro con Paolo Landi, allievo di Barbiana ed autore del libro “La Repubblica di Barbiana. La mia esperienza alla scuola di Don Lorenzo Milani”.

Sarà un’occasione unica per approfondire e conoscere meglio la figura del priore di Barbiana.