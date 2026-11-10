Legge di bilancio: si tagliano le cattedre, ma le private i soldi non mancano

Prendete la crisi delle nascite, impacchettatela con una bella formula burocratica come “rimodulazione degli organici” e avrete servito il perfetto paravento ideologico per l’ennesima operazione di cassa. La narrazione con cui la maggioranza difende i tagli all’istruzione statale è tanto semplice quanto ingannevole: nascono meno bambini, ci sono meno iscritti, dunque è matematico che servano meno professori e meno personale nelle segreterie. Ma se andiamo a spulciare i testi dell’ultima Legge di Bilancio e i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione, la realtà che emerge è radicalmente diversa, per non dire imbarazzante. Siamo di fronte al classico “soccorso” economico al sistema privato, un regalo in piena regola confezionato a ridosso delle prossime scadenze elettorali.

La matematica della sforbiciata: numeri e risparmi sulla pelle dello Stato

I numeri non mentono e definiscono i contorni precisi di un impoverimento programmato. La manovra finanziaria mette nero su bianco un taglio immediato di ben 6.974 posti complessivi, scientificamente ripartiti tra 4.925 docenti in meno e 2.049 unità di personale ATA (assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici).

Se pensate che sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Questa sforbiciata va infatti a sommarsi ai tagli già deliberati nei precedenti provvedimenti (pari a 5.660 docenti e 2.174 ATA). Facendo un rapido calcolo, nel giro di un solo triennio la scuola statale si vede sottrarre la bellezza di 14.808 posti di lavoro. Questa drastica contrazione di cattedre, sorveglianza e presidi di sicurezza garantirà alle casse dello Stato un risparmio netto calcolato in circa 252 milioni di euro all’anno.

I difensori del provvedimento cercano di confondere le acque sbandierando il dato della spesa annua media per alunno, salita nel lungo periodo dagli 8.295 euro del 2010 ai 12.706 euro stimati per il 2026. Peccato che sia solo un miraggio matematico: l’investimento pro-capite sale semplicemente perché nell’arco di quindici anni gli studenti iscritti alle statali sono crollati da 7,98 a 7,02 milioni (l’Italia perde tra gli 80.000 e i 100.000 alunni l’anno). La spesa complessiva è gonfia solo sulla carta, divorata dall’inflazione, dai costi energetici fuori controllo per il riscaldamento degli edifici e da rinnovi contrattuali del personale ridicoli, arrivati in perenne ritardo e insufficienti a coprire il costo della vita.

In un Paese lungimirante, il calo demografico sarebbe stato vissuto come un’opportunità d’oro. Mantenendo gli organici stabili a fronte di meno alunni, avremmo potuto finalmente cancellare la vergogna delle “classi pollaio”, innalzare la sicurezza delle strutture e garantire una didattica personalizzata a chi è rimasto indietro o ai ragazzi con disabilità. Il governo ha scelto la via opposta: fare cassa e ridurre i servizi di tutti.

La beffa delle paritarie: a chi vanno i soldi dello Stato?

Mentre per la scuola pubblica la parola d’ordine è “stringere la cinghia”, per il comparto privato e paritario la musica cambia completamente. Nel nostro ordinamento i fondi pubblici non vengono erogati nominando direttamente i singoli istituti privati, ma vengono distribuiti capillarmente a pioggia attraverso i canali del sistema nazionale delle scuole paritarie. Si tratta di un bacino controllato in larghissima parte da enti religiosi, fondazioni e sigle storicamente e culturalmente vicine alla base elettorale del centrodestra.

Mentre lo Stato toglie 252 milioni all’anno alla scuola pubblica, blinda contemporaneamente stanziamenti imponenti che superano gli 880 milioni di euro di finanziamenti diretti a sostegno delle scuole non statali.

Non è tutto. Nella stessa manovra spunta anche la proroga del contributo straordinario da 20 milioni di euro destinato al “Buono Scuola” nazionale. Parliamo di un bonus che arriva fino a 1.500 euro a studente per coprire le rette di iscrizione delle famiglie con Isee inferiore a 30mila euro che decidono di snobbare lo Stato e iscrivere i figli alle medie o alle elementari private. Il quadro delle tutele di favore si chiude con una fitta rete di agevolazioni fiscali di contorno, a partire dalle storiche esenzioni IMU sugli immobili per le strutture private gestite da enti non profit e religiosi.

Un sistema al collasso tra precariato e segreterie ingolfate

Dietro le formule asettiche come “blocco parziale del turnover” si nasconde un disastro quotidiano che chiunque viva la scuola conosce fin troppo bene. Tagliare oltre duemila unità di personale ATA a parità di edifici scolastici da gestire significa una cosa sola: corridoi non sorvegliati, plessi sporchi e segreterie letteralmente al collasso, ingolfate come sono dalle mostruose scadenze burocratiche del PNRR e dei progetti europei.

Sul fronte dei docenti, poi, cancellare le cattedre dall’organico di diritto non farà sparire la necessità di mandare qualcuno a fare lezione in classe. Quei posti verranno semplicemente coperti stipulando contratti a tempo determinato con supplenti precari, calpestando ogni continuità didattica e bloccando i processi di stabilizzazione per migliaia di lavoratori che da anni mandano avanti la baracca.

La verità politica è disarmante. La denatalità è solo una scusa comoda, un paravento per mascherare una precisa scelta di campo. Si sottraggono milioni e risorse umane alla scuola di tutti, quella statale e laica, per finanziare e coccolare con bonus, esenzioni e fondi a pioggia il circuito dell’istruzione privata. Un classico regalo elettorale della destra, confezionato sulla pelle delle future generazioni proprio in attesa dei prossimi passaggi alle urne.

Paolo Carinci