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10.11.2026

Scuola in rivolta contro la preside: in centinaia in piazza chiedono la rimozione della dirigente

Redazione
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Indice
Le contestazioni dei lavoratori
Le famiglie accanto al personale
Le verifiche dell’Ufficio scolastico regionale

Una protesta contro la dirigente scolastica di un istituto comprensivo del Friuli è arrivata in piazza. Circa 350 persone, tra insegnanti, personale Ata, rappresentanti sindacali e genitori con i figli, hanno partecipato alla manifestazione, organizzata dopo che il tentativo di conciliazione davanti al prefetto non ha prodotto alcun accordo.

Le contestazioni dei lavoratori

Come riporta Ansa, la mobilitazione, con lo sciopero proclamato da Flc-Cgil, Cisl Scuola, Snals-Confsal, Gilda-Unams e Anief, chiede la rimozione della dirigente dall’incarico. Tra le contestazioni, condivise anche dalle famiglie, figurano un clima di forti pressioni sul personale, contestazioni sistematiche, blocchi amministrativi, carenze di organico e presunti problemi legati alla sicurezza.

Le famiglie accanto al personale

La protesta coinvolge quattro plessi dell’istituto. A sostegno della mobilitazione i genitori hanno raccolto circa 700 firme su una petizione cartacea e oltre 1.500 adesioni online. I sindacati hanno inoltre proclamato il blocco degli straordinari e delle attività aggiuntive fino al 21 novembre.

Le verifiche dell’Ufficio scolastico regionale

In questo clima teso l’Ufficio scolastico regionale ha avviato da tempo verifiche ispettive. La direttrice generale ha annunciato che le audizioni sono in fase di completamento e che gli esiti sono attesi entro la fine della prossima settimana.

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