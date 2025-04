Dote Scuola 2025/26 Lombardia, aperto il bando Materiale didattico: domande dall’8 aprile al 22 maggio

Viene confermata, con delibera della Regione Lombardia 3970/2025, anche per il 2025/2026 la programmazione del sistema regionale Dote Scuola.

Dote Scuola ha come scopo quello di sostenere economicamente il percorso educativo di studenti e studentesse, dai 3 ai 21 anni, residenti in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o formazione professionale (IeFP), per favorire la libera scelta dei percorsi educativi e contrastare l’abbandono scolastico.



Il sistema Dote Scuola prevede quattro bandi nel corso di ciascun anno scolastico, rivolti a differenti tipologie di studenti o di scuole. Al momento è aperto solo il bando Materiale didattico.

Bando Materiale didattico

Con questo bando è prevista l’erogazione di contributi per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (inclusi corsi di Istruzione e Formazione Professionale).

L’istanza deve essere presentata attraverso la piattaforma Bandi e Servizi a partire dall’8 aprile 2025 ore 12.00 e fino al 22 maggio 2025 ore 12.00. Consulta il BANDO

Gli altri bandi

Dote Scuola prevede altri 3 bandi che usciranno nei prossimi mesi.

Si tratta di:

Sostegno disabili

Bando rivolto alle scuole per la copertura parziale dei costi del personale insegnante, impegnato in attività didattica di sostegno, nelle scuole paritarie dell’infanzia non comunali, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il bando per la raccolta delle domande riferite all’anno scolastico 2024/2025 si aprirà in primavera 2025, presumibilmente all’inizio del mese di maggio.

Merito

Iniziativa per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti:

valutazione media pari o superiore a nove nelle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado;

valutazione di cento e lode all’esame di Stato per le classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado;

valutazione finale di cento all’esame di diploma professionale per le classi quarte di Istruzione e Formazione Professionale.

Il bando riferito all’anno scolastico 2024/2025 aprirà in autunno 2025, presumibilmente nel mese di settembre.

Buono Scuola

A sostegno delle famiglie degli studenti che frequentano una classe delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, paritarie o statali, che prevedono una retta di iscrizione e frequenza. Il bando per l’anno scolastico 2025/2026 si aprirà in autunno 2025, presumibilmente all’inizio del mese di novembre.