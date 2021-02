Draghi, ITS e ITIS

Nel discorso al Senato del presidente Draghi del 17 febbraio si è parlato anche di un finanziamento di 1,5 md agli “ITIS” con la specifica fra parentesi di “istituti tecnici” (come hanno riportato le agenzie di stampa e il nostro sito).

Si è trattato evidentemente di una espressione nell’immediatezza non precisa. È stato chiarito in seguito che il riferimento è agli ITS (Istituti Tecnici Superiori) ovvero i percorsi biennali post diploma ai quali spetterà un finanziamento 20 volte maggiore di quello di un anno normale pre-pandemia, come ben specificato nell’articolo pubblicato successivamente sulla nostra testata.

Ci scusiamo con i lettori.